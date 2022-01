Home Daybreak Apple iCloud Private Relay von Netzbetreibern blockiert | wie das iPhone 14 Pro aussehen könnte | Apple will nicht ins Metaverse – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das iCloud Private Relay ist vielleicht eins der besten Features, das Apple in den letzten Jahren eingeführt hat. Ausgerechnet hier grätschen jetzt die Netzbetreiber rein und machen es kaputt: Sie blockieren die Funktion, was vielfach zu Ärger führt. Wir haben auch schon erste Hinweise auf eine Blockade in Deutschland erhalten. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Wenn man mich fragt, fällt die Liste wirklich überzeugender neuer Features bei Apple in den letzten Jahren erschreckend kurz aus: Das iCloud Private Relay hat einen hervorragenden Platz auf dieser Liste. Umso bedauerlicher ist es, dass die Provider es offenbar kaputt machen wollen. In einem offenen Brief fordern sie die Abschaltung der Funktion und schaffen bereits Fakten: Viele Provider in den USA und Großbritannien blockieren die Funktion schon und zumindest einer unserer Leser berichtet von einer Blockade auch bereits in Deutschland. Wir haben bei Telefonica, Telekom und Vodafone hierzu angefragt und warten auf Antwort.

Apple will kein Metaversum bauen

Meta will die Menschen in ein Metaversum hineinlocken, aus dem sie dann am besten gar nicht mehr herausfinden. Apple hat für seine VR-Brille ganz andere Pläne, die soll nur einige wenige Dinge beherrschen, die dann aber richtig gut, mehr dazu hier. Ob dieser Plan eine Zukunft hat, muss sich noch zeigen. Wirtschaftlich ist die Strategie zunächst vielleicht eher nicht.

Wie sieht das iPhone 14 Pro aus?

Das könnte so aussehen, wie ihr es hier sehen könnt: Mit einem ovalen Loch auf der Front. Schon ein früherer Leak brachte eine mögliche Gestaltung ins Gespräch. Beliebtheitswettbewerbe werden wohl beide Entwürfe nicht gewinnen, aber es ist ja auch gerade erst Januar.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Der HomePod Mini soll in weiteren Ländern starten: Auf der Liste möglicher neuer Märkte stehen unter anderem Brasilien, Schweden und Thailand. Das wird den Smart Speaker-Ansatz von Apple aber auch nicht retten, der hat ganz andere Probleme.

Hat das iPhone SE 3 Touch ID im Power-Button?

Wie sieht das iPhone SE aus? Angestaubt. Wie wird das iPhone SE 3 aussehen? Angestaubt! Zumindest Touch ID könnte umziehen – das frische Design verspätet sich aber wohl um Jahre, hier dazu mehr.

macOS Monterey 12.1 solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen.

Denn in früheren Versionen versteckt sich eine hässliche Lücke, vermittels Angreifer Apps auf euren Mac bringen können, die unter anderem auf Mikrofon und Kamera zugreifen könnten, hier die Details.

Damit darf ich euch einen entspannten Tag wünschen.

