Leak: Wie das iPhone 14 ohne Notch aussehen könnte

Das iPhone 14 soll Schluss machen mit der Notch, wenigstens teilweise. Diese soll ersetzt werden durch ein Loch. Wie das aussehen könnte, zeigt nun ein Leak, der allerdings mit Vorsicht zu betrachten ist. Ohnehin sind Spekulationen um das iPhone 14 aktuell noch schwierig.

Wir sagen es in solchen Fällen immer wieder: Wer nicht an Gerüchten zu weit in der Zukunft liegenden Produkten interessiert ist, sollte solche Beiträge am besten weder lesen, noch sie kommentieren, wir können aber nicht anders, als auf einen Leak aufmerksam zu machen, der zuletzt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet worden ist. Er zeigt angeblich, wie das iPhone 14 ohne Notch aussehen könnte.

This is likely real for the 14 Pro/Pro Max. Just a heads up, the hole punch is that center piece. The hole next to it is a reflective piece for the Face ID module, which will in turn cover the dot projector. It won’t be visible from the outside pic.twitter.com/GSCbUzquXH

