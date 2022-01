Home Betriebssystem Potenziell kritische Lücke: Wieso jetzt alle Nutzer macOS 12.1 laden sollten

In macOS Monterey existierte ein kritisches Sicherheitsproblem, das unter anderem dazu genutzt werden konnte, auf Mikrofon und Kamera eines Mac zuzugreifen. Die Lücke ist in der neuesten Version geschlossen, wer aber noch nicht auf macOS Monterey 12.1 aktualisiert hat, sollte das umgehend tun.

In macOS Monterey fand sich in früheren Versionen eine Sicherheitslücke, die durchaus schwerwiegende Folgen mit sich bringen konnte. Sie wurde von Sicherheitsforschern des Microsoft365 Defender Teams entdeckt und an Apple gemeldet, was auch von Apple so notiert wurde. Die Schwachstelle steckt in einer Komponente von macOS, die es schon lange gibt.

Sie erlaubt es, App-spezifische Richtlinien für Privatsphäreeinstellungen zu definieren. Unter Ausnutzung dieser Lücke kann ein Angreifer die Sicherheitsfunktionen von macOS umgehen und unaufmerksamen Nutzern eine unautorisierte eigene App unterschieben.

Darum sollten alle Nutzer jetzt auf macOS Monterey 12.1 aktualisieren

Diese App kann dann unter anderem Zugriff auf das Mikrofon und die Kamera eines Mac anfragen. Die Microsoft-Forscher haben eine ausführliche Dokumentation zur Funktionsweise des Angriffs veröffentlicht, die sich hier einsehen lässt.

Allerdings: Diese Schwachstelle ist bereits von Apple behoben worden. macOS Monterey 12.1 ist nicht mehr dafür anfällig. Wer allerdings noch nicht das Update auf macOS Monterey 12.1 geladen und installiert hat, sollte das schleunigst nachholen. Der Update-Prozess lässt sich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update anstoßen. Das Update brachte auch noch eine ganze Reihe weiterer Verbesserungen wie anonyme E-Mails und SharePlay auf dem Mac.

