iPhone SE 3 angeblich mit Touch ID im Power-Button, frisches Design erst 2024?

Das iPhone SE 3 wird vermutlich dieses Frühjahr erscheinen. Was eher ernüchternd ist: Es wird wohl weitgehend dem Design des iPhone 8 und iPhone SE 2020 entsprechen, mit einer Ausnahme. Auf ein frisches Design könnten Kunden noch deutlich länger warten müssen.

Apple wird wohl innerhalb der nächsten Monate ein neues iPhone SE auf den Markt bringen. Zuletzt waren sich alle bekannteren Beobachter und Leaker einig darin, dass Apple hier noch einmal das Design des aktuellen Modells recyceln wird. Zudem wird das iPhone SE 3 wohl über 5G-Unterstützung und den aktuellen A15-Chip verfügen, wie wir in früheren Meldungen zum Thema berichtet hatten. Diesen Konsens stützt auch ein weiterer der bekannteren Leaker, mit einer Ergänzung.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ging er auch von einem iPhone SE 3 im bekannten Design aus, das allerdings den Touch ID-Sensor im seitlichen Power-Button haben wird, wie es Apple etwa auch beim aktuellen iPad Air macht.

Eine weitere seiner Prognosen ist dagegen noch frustrierender: Sie bezieht sich auf eine Annahme, die in der Vergangenheit bereits verschiedentlich geäußert wurde, wonach Apple das iPhone SE auch im Design des iPhone XR bringen könnte.

*Update to this tweet!* The iPhone SE with a similar design to the XR/11 with a slightly smaller screen size, has been pushed back to an expected release of 2024. For 2022, Apple will instead release an iPhone SE with 5G, a spec bump, and the same design as the 2020 model.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022