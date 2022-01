Home Gerüchte iPhone 14 Pro mit Hole-Punch-Design: So könnte es aussehen

Apple könnte das iPhone 14 Pro erstmals ohne Notch auf den Markt bringen, stattdessen soll die Front durch ein Hole-Punch-Design geprägt sein. Nun zeigt ein neuer Leak, wie das aussehen könnte: Danach ist das Loch eher ein Oval.

Apples iPhone 14 Pro macht eventuell Schluss mit der Notch – sie ist seit der Einführung des iPhone X auf allen neuen Top-Modellen zu finden, erst mit dem iPhone 13 wurde sie nicht nennenswert kleiner. Nun verdichten sich allerdings Hinweise darauf, wie das iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max mit einem Hole-Punch-Design aussehen könnte.

Ein erster Leak stützt sich auf angebliche Komponenten aus der Lieferkette und zeigt ein mögliches Design, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Neuer Entwurf zeigt ein ovaleres Loch

Eine weitere Zeichnung, die unlängst auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet wurde, gibt einen Eindruck davon, wie ein iPhone 14 Pro ohne Notch aussehen könnte. Danach würde das Loch, das die Frontkamera aufnimmt, eher oval ausfallen.

Mocked up what a potential iPhone 14 Pro with a pill-shaped cutout might look like. pic.twitter.com/E3C1Bygd45 — Jeff Grossman (@Jeffrey903) January 9, 2022

Apple hatte im iPhone 13 schon erste Änderungen an der oberen Displayseite vorgenommen und den Telefonlautsprecher in den Geräterand verlagert. Ob das iPhone 14 Pro allerdings tatsächlich so oder so ähnlich aussehen wird, bleibt noch offen. Klar dürfte aber sein, dass das iPhone 14 in den günstigeren Versionen nach wie vor eine Notch aufweisen dürfte.

Was haltet ihr von der jüngsten Montage?

