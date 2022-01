Home Hardware Der HomePod Mini kommt 2022 wohl in mehr Länder

Der HomePod Mini dürfte dieses Jahr in weiteren Märkten starten. So scheint Apple aktuell offenbar den Launch in Schweden vorzubereiten. Auch in Thailand und Brasilien könnte der Smart Speaker eingeführt werden. Ein grundlegendes Problem beseitigt der Start in weiteren Märkten allerdings nicht.

Apple bereitet aktuell offenbar den Start des HomePod Mini in weiteren Märkten vor. So soll der Lautsprecher in Zukunft wohl auch Schwedisch sprechen. Ein Video zeigt, wie der HomePod Mini auf Schwedisch antwortet.

Das funktioniert aktuell allerdings noch nicht regulär, nur einige ausgewählte Nutzer sind offenbar an einem Pilotversuch beteiligt, der dem Vernehmen nach nur schleppend voran kommt. Noch immer gibt der HomePod Mini auf Schwedisch auch auf simple Fragen falsche Antworten – was er allerdings auch auf Deutsch oder Englisch tut.

Der HomePod Mini kommt in weitere Länder

Auch gibt es Hinweise auf einen Start des HomePod Mini in Brasilien und Thailand. In beiden Ländern war zeitweilig eine HomePod Mini-Seite im Apple Online Store zu finden, die beim Klick darauf aber nur eine Fehlermeldung liefert.

Zudem ist vor kurzem mit dem jüngsten tvOS-Update die Unterstützung für Niederländisch und Russisch hinzugekommen. Das alles wird allerdings an einer Problematik nichts ändern: Der HomePod Mini verärgert aktuell einerseits viele Nutzer mit krassen Fehlleistungen, die Apple nicht in den Griff bekommt. Andererseits hat Apple nur einen und noch dazu wenig leistungsfähigen Smart Speaker im Angebot, während Amazon und Google eine deutlich größere Auswahl für deutlich breitere Anwendergruppen im Katalog haben. So lange sich an diesen beiden Schauplätzen nichts ändert, bleibt der HomePod Mini ein verlorenes Produkt.

