iCloud Private Relay: T-Mobile und andere Provider blockieren Feature für iPhone-Nutzer schon

iCloud Private Relay wird für Mobilfunkkunden verschiedener Telekom-Töchter seit kurzem blockiert. Auch andere Provider haben die Funktion für ihre Kunden eingeschränkt. In Deutschland scheinen die Netzbetreiber davon derzeit noch abzusehen. Habt ihr bereits Einschränkungen bei der Nutzung dieser Funktion beobachtet? Lasst es uns gern wissen.

Vor einigen Stunden erst berichteten wir, dass verschiedene Mobilfunknetzbetreiber sich für einen Stopp der Funktion iCloud Private Relay stark machen. In einem offenen Brief fordern sie, die Einführung dieses Features, das aktuell noch als Beta läuft, nicht fortzusetzen.

Zu den Unterzeichnern zählt unter anderem T-Mobile US, aber auch Vodafone und Telefonica haben unterschrieben. Inzwischen haben einige Provider bereits damit begonnen, Fakten zu schaffen.

Verschiedene T-Mobile-Gesellschaften blockieren Private Relay bereits

Derzeit berichten bereits verschiedene Mobilfunkkunden darüber, dass Private Relay für sie blockiert wird. In den Einstellungen wird dann eine entsprechende Information angezeigt. Dort heißt es:

Your cellular plan doesn’t support iCloud Private Relay. With Private Relay turned off, this network can monitor your internet activity, and your IP address is not hidden from known trackers or websites.

Zu den Providern, die Private Relay für erste Kunden blockieren, zählen EEE und T-Mobile UK sowie T-Mobile US und Sprint in den USA.

Wenig überraschend kommt der Schritt bei Nutzern in den sozialen Medien nicht gut an.

@9to5mac Looks like @TMobile USA is also blocking #icloud Public Relay. I’m a former Sprint user. — Jon Guidry (@guidryjd) January 10, 2022

Wie die Pläne der Provider für Deutschland aussehen, ist noch nicht klar. Wir haben bei den Pressestellen der großen deutschen Provider angefragt und werden ein entsprechendes Update einreichen, sofern sich neue Erkenntnisse ergeben.

