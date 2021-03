Home Apfelplausch HomePod mit Display? | Apple Watch ändert Aussehen? | iPhone 13-Gerüchte – JETZT im Apfelplausch!

Wir haben schon vor einigen Tagen die neueste Folge des Apfelplausch aufgenommen, leider kommen wir erst jetzt dazu, auch euch Leser auf die jüngste Episode aufmerksam zu machen. In dieser Folge geht es unter anderem wieder um Apples VR-Helm.

Aber natürlich starten wir auch in diese Sendung wieder mit ein wenig Post für euch, bevor wir uns den aktuellen Themen zuwenden.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gefasel

Intro und Gefasel 00:03:00: Hörerpost: watchOS-Bugs | Erfahrungen zu MagSafe und mehr

Hörerpost: watchOS-Bugs | Erfahrungen zu MagSafe und mehr 00:11:20: Details zur den AR-Glasses: Gewicht, Design und Features aufgetaucht

Details zur den AR-Glasses: Gewicht, Design und Features aufgetaucht 00:17:00: iPhone-13-Gerüchte: Termine, 120Hz, 1TB, Lidar, Notch auf Bildern

iPhone-13-Gerüchte: Termine, 120Hz, 1TB, Lidar, Notch auf Bildern 00:30:50: HomePod mini mit Sensoren + großer HomePod mit großem Comeback?

HomePod mini mit Sensoren + großer HomePod mit großem Comeback? 00:42:40: O2 und sein iPhone-Problem

O2 und sein iPhone-Problem 00:46:10: Leaks: A14X, iPad Pro und iMacs mit Apple Silicon

Leaks: A14X, iPad Pro und iMacs mit Apple Silicon 00:50:55: Patent: Wie sieht die Zukunft der Apple Watch aus?

Wird Apples VR-Helm mit den Augen gesteuert?

Wir gehen auf die jüngsten Gerüchte zu Apples VR-Helm ein, der schon im kommenden Jahr auf den Markt gebracht werden könnte. Apple wird hier womöglich eine Augensteuerung einbauen, wir sprechen darüber, welche Vorteile dies mit sich bringen würde. Außerdem soll das Gadget erstaunlich leicht daher kommen.

Neues zum iPhone 13

Die Notch soll kleiner werden im kommenden iPhone, das haben wir schon öfter gehört. Zuletzt tauchten neue Bilder auf, die zeigen sollen, wie das konkret aussieht. Außerdem fassen wir einige weitere Gerüchte zur kommenden iPhone-Generation zusammen.

Kleine Überraschungen im HomePod

Ist das zu fassen? Der HomePod kommt mit einem internen Sensor zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit und wir erfahren es erst jetzt? Wir sprechen über Apples seltsam konzeptlose Umsetzung von Smart Home-Produkten und gehen auch auf mögliche neue HomePods ein, die in Zukunft ähnliche Wege wie die Konkurrenz von Amazon und Google beschreiten könnte.

Gerüchte um kommende Produkte

Apple führt in den jüngsten Betas von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 sowie macOS 11.3 bereits die Unterstützung für einige neue iMacs und neue Modelle des iPad Pro ein, also? Es dürfte bald zumindest mit den iPads vorwärts gehen.

Ein spannendes und futuristisches Patent zur Apple Watch

Nun, rund wird die Uhr in diesem Leben vielleicht nicht mehr, aber ein abgefahrenes Patent für die Apple Watch hatte Lukas neulich beschrieben. Wir sprechen darüber, was wir von so einer Apple Watch halten würden.

