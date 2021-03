iPad mit Dual-Dock-Connector? Bild früherer Prototypen aufgetaucht

Apple hatte während der Entwicklung des iPads zwischenzeitlich ein Modell mit zwei Dock-Anschlüssen erwogen. Hiermit hätten sich mehr Zubehörprodukte anschließen lassen können. Schlussendlich wurde der Einfall aber wie so viele andere Ideen wieder verworfen.

Apple wollte das iPad zwischenzeitlich einmal in einer Version mit zwei Dock-Ports auf den Markt bringen. Dieses iPad hätte zwei Anschlüsse des alten Dock-Connectors aufgewiesen, mit dem vor der Einführung von Lightning das iPhone und auch das iPad sowie der iPod in seinen verschiedensten Versionen ausgestattet war.

Über diesen länglichen Anschluss wurden die Geräte sowohl mit Strom, als auch Daten versorgt. Der Connector war allerdings nicht nur platzraubend, sondern auch vergleichsweise anfällig für Beschädigungen, etwa durch Abknicken des Kabels.

Immer wieder finden Bilder von Prototypen aus Apples Entwicklungsabteilung den Weg an die Öffentlichkeit. Tatsächlich gibt es einige passionierte Sammler solcher Kuriositäten aus Apples Hardware-Evaluierung.

iPad, first generation prototype.

Initially, Apple was planning to feature a dual dock system on its first tablet.

The secondary port was situated on the left side of the device.

Concurrent charging was apparently supported.

This feature was removed in a later DVT stage. pic.twitter.com/7yJHsXPoYL

— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) March 27, 2021