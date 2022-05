Home Daybreak Apple Hörschaden durch AirPods | Alptraum für Datenhändler | flache Apple Watch – Daybreak Apple

Hörschaden durch AirPods | Alptraum für Datenhändler | flache Apple Watch – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Ein junger Amerikaner muss wohl sein restliches Leben Hörgeräte tragen. Der Grund: Er hatte AirPods im Ohr. – sollte man sich vielleicht überlegen. Allerdings riskiert man wohl nur in den USA einen Hörschaden – noch. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Na, was hat sich der Onkel Roman hier wieder zusammen gesponnen? Eigentlich gar nichts. Tatsächlich hat sich wohl ein Amerikaner einen dauerhaften Hörschaden zugezogen, während er einen AirPod Pro-Stöpsel trug. Zu dieser Zeit wurde ein Amber Alert über sein iPhone ausgelöst, das ist eine amerikanische Suchmeldung nach vermissten Kindern. Dieser Ton war nun wohl so laut, dass der Nutzer Hörschäden davontrug, hier dazu mehr.

In Deutschland gibt es so einen systemweiten Warndienst nicht, allerdings lösen optional installierbare Apps im Katastrophenfall teils sehr laut klingende Warntöne aus. Wenn zudem der neue Katastrophenwarndienst über Cellbroadcast demnächst an den Start geht, muss sich auch zeigen, wie deren Warnmeldungen von den Geräten umgesetzt werden.

Apple hat eine witzige Werbung veröffentlicht

Längst nicht alle Werbeclips von Apple sind gelungen, dieser jedoch schon. Darin sehen wir, wie die persönlichen Daten einer iPhone-Nutzerin versteigert werden, bis sie die App-Tracking-Transparenz einschaltet, ein ganz gut gemachter Clip, der Apples Fokus auf Privatsphäre schärft, hier dazu mehr.

Wird die Apple Watch doch noch flach?

Man erinnert sich vielleicht noch an die endlosen Gerüchte um eine eckige und flache Apple Watch – die bekommen gerade wieder Konjunktur. Jon Prosser griff hierzu Leaks von Twitter auf, will sich aber nicht auf eine Realisierung in der Apple Watch Series 8 festnageln lassen, hier dazu weitere Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat neue Betas neuer Updates an die Entwickler verteilt: iOS 15.6 Beta 1, macOS Monterey 12.5 Beta 1, watchOS 8.7 Beta 1 und tvOS 15.6 Beta 1 können von den Entwicklern geladen werden. Noch ist unklar, welche Neuerungen die Updates bringen.

WhatsApp-Nutzer sehen Links im Status bald als Vorschau.

Wenn Nutzer Links im Status posten, können Nutzer die entsprechenden Seiten bald in einer Vorschau im Status sehen, was ich persönlich eigentlich überfällig finde, hier dazu mehr.

Wie viel Werbung kommt auf Disney+?

Der Streamingdienst arbeitet an einem Abo mit Werbung, das aber günstiger sein soll. Wie viel Werbung wird man dort aber sehen? Inzwischen gibt es hierzu neue Details.

Und über die neuen Prepaid-Tarife der Telekom wollen wir euch auch noch informieren, hier gibt es alle Tariftdetails.

Das wäre es auch schon wieder für heute, ich wünsche euch einen entspannten Donnerstag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!