Disney+ mit Werbung: Erste Details sind bekannt

Der Markt der Videostreamingdienste steht vor einer Zäsur: Seit Bestehen galt das Mantra, dass es keine Werbung gibt. Disney+ bricht nun damit und kündigte einen werbefinanzierten Tarif an. Nun gibt es erste Details dazu.

Vier Minuten Werbung pro Stunde

Disney+ kündigte an, spätestens ab 2023 einen werbefinanzierten Tarif in Europa anbieten zu wollen, Apfelpage berichtete. Nun konnte das Wall Street Journal in Erfahrung bringen, wie Disney+ sich die Umsetzung vorstellt. Sprechern des Unternehmens zufolge plant Disney+, in diesem Tarif vier Minuten Werbung pro volle Stunde einzublenden. Dies soll aber nur in den Standardprofilen der Fall sein. Ist im werbefinanzierten Tarif ein Kinderprofil eingerichtet, soll hier keinerlei Werbung eingeblendet werden. Die vier Minuten sind ein Wert, mit dem man sich tatsächlich arrangieren könnte. Interessant ist dabei, dass Hulu mit rund acht Minuten pro volle Stunde doppelt so viel Werbung einblendet. Hulu gehört nämlich ebenfalls zu Disney.

Kosten könnten sich lohnen

Quellen aus der Werbebranche sagen, dass Disney mit einem Erlös von rund 50 bis 60 US-Dollar pro tausend Zuschauer anvisiert. Das ist für die CPM-Rate ein recht hoher Preis, es lohnt sich aber dennoch. Grund ist die werberelevante Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen. Dafür nehmen Werbekunden auch in Kauf, dass sich die Werbung nicht genau an die Zielgruppe anpassen lässt, was Zeitpunkt und Programm angeht.

