Habt ihr auch Probleme? Persönlicher Hotspot unter iOS 13 an iPhone und iPad verstärkt mit Aussetzern

Der persönliche Hotspot an iPhone oder iPad klemmt unter iOS 13 offenbar öfter mal, das sagt Apple derzeit den eigenen Mitarbeitern. Das Problem sei nicht hardwarebedingt und wird wohl mit einem software-Update zu beheben sein. Zwischenzeitlich sollen die Apple Store-Mitarbeiter es mit einem alten Trick versuchen.

Ein iPhone oder iPad lässt sich schon lange auch als Hotspot nutzen, um anderen Geräten über die Mobilfunkverbindung des iPhones oder iPads Zugang zum Internet zu verschaffen. Auf diese Weise lässt sich von unterwegs überall arbeiten, wo man Empfang hat. Nun hat Apple die Mitarbeiter in seinen Apple Stores darüber informiert, dass Nutzer hier mit Problemen zu rechnen haben, mit denen diese dann zu den Beratern in die Stores kommen werden. Verbundene Geräte können die Verbindung verlieren oder diese kann gar nicht erst aufgebaut werden, dieses Fehlerbild werden die Kunden an die Mitarbeiter herantragen, heißt es in einem internen Dokument von Apple. Das kann aktuell zwar aufgrund der weltweit geschlossenen Stores nicht geschehen, doch für die Zeit danach hat Apple dem Personal bereits eine erste Empfehlung zur Problembehebung an die Hand gegeben.

Zugegeben, besonders originell ist der Rat nicht: Um das Problem zu beheben, sollen die Mitarbeiter den persönlichen Hotspot am Gerät des Kunden einmal aus- und anschließend wieder einschalten. – die älteste Anweisung zur Beseitigung von Problemen mit einem technischen Gerät oder System. Allerdings führt das tatsächlich nicht selten zum Erfolg und auch unsere Erfahrungen mit dem Hotspot am iPhone unter verschiedensten iOS-Versionen zeigen, dass das Probleme beseitigen kann. Wenn das allerdings bei Kunden nicht hilft, solle sich das Personal auch darauf einstellen, dass die Kunden ganz allgemeine Probleme mit den Datenverbindungen hätten.

Ein Hardware-Defekt sei hierfür nicht verantwortlich, das Problem wird wohl durch ein Software-Update gelöst werden können. Ob dies allerdings schon mit dem kommenden iOS 13.4-Update geschieht, das am Dienstag erscheint, bleibt abzuwarten.

Macht der Hotspot bei euch auch Probleme und falls ja, welche iOS-Version verwendet ihr?

