Gurman: Apple plant sechs neue Produktkategorien

Apples neuer CEO kommt aus dem Hardware-Bereich und wird in naher Zukunft sechs neue Produktkategorien einführen. Davon geht zumindest Bloomberg-Redakteur Mark Gurman aus, der in dieser Woche in einem Interview bei TPBN zu Gast war.

In dem Gespräch über den neuen Apple CEO John Ternus teilte der in der Regel gut informierte Gurman Informationen bezüglich neuer Apple-Hardware. Ganze sechs neue Kategorien wird es demnach unter Ternus in naher Zukunft geben.

KI- und Home-Geräte vor dem Start?

„Es sind sechs große Apple Produkte in sechs neuen Produktkategorien in der Entwicklung“, lässt Gurman verlauten. Das passt zu einer Aussage von John Ternus, wonach spannende Zeiten auf Apple zukommen und die Vorfreude auf der kommenden Veröffentlichungsplan groß ist.

Laut Gurman handelt es sich dabei um diese sechs Kategorien:

KI-AirPods

Ein KI-Wearable

Smart Glasses

Smart Displays

Ein Tischroboter

Eine Sicherheitskamera

Bis auf die AirPods würde Apple in all diesen Kategorien neues Terrain betreten. Berichte über die Apple Glasses, das „HomePad„, einen Tischroboter und eine Sicherheitskamera gibt es seit geraumer Zeit.

Das gesamte Video über das Gespräch mit Mark Gurman könnt ihr hier ansehen: