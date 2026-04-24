iPhone 18: Wenigstens ein kleines Upgrade fürs Basismodell?

Das Basismodell des kommenden iPhone 18 wird allen Prognosen nach wenig aufregend sein. Alle größeren Neuerungen dürften den Pro-Modellen vorbehalten bleiben. Eine Verbesserung kommt dann aber wohl doch in die Einstiegsvariante.



Apple wird sein Standardmodell der nächsten iPhone-Generation offenbar später als üblich auf den Markt bringen. Das iPhone 18 soll aktuellen Berichten zufolge nicht wie gewohnt im Herbst erscheinen, sondern erst Anfang 2027 gemeinsam mit einer günstigeren „e“-Variante vorgestellt werden. Vom Basis-iPhone 18 dürfte Apple sich auch weniger erwarten, als von den Pro-Modellen und vor allem seinem ersten Falter.

Dieses Upgrade soll es ins iPhone 18 schaffen

Trotz der Verzögerung könnte das Basismodell eine wichtige technische Aufwertung erhalten. Laut Analysten wie Dan Nystedt soll das Gerät mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher ausgestattet sein. Damit würde Apple den RAM im Vergleich zum iPhone 17 um rund 50 Prozent erhöhen, das bislang mit 8 Gigabyte ausgestattet ist.

Die Aufrüstung gilt als strategischer Schritt im Hinblick auf steigende Anforderungen durch KI-Funktionen und komplexere Anwendungen. Eine ähnliche Entwicklung hatte Apple bereits bei seinen Pro-Modellen vollzogen, die zuletzt ebenfalls mehr Arbeitsspeicher erhalten hatten.

Parallel gibt es Hinweise, dass Apple beim iPhone 18 an anderer Stelle Kosten optimieren könnte. Demnach soll der Fertigungsprozess angepasst werden, was möglicherweise zu kleineren technischen Abstrichen im Vergleich zum Vorgänger führen könnte.

Insgesamt deutet sich damit eine Verschiebung der Produktstrategie an, bei der Apple neue Modelle zeitlich stärker staffelt und zugleich gezielt einzelne Kernkomponenten aufwertet.