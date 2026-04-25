Procreate plant den Transfer auf den Mac

Im November 2025 verblüffte Apple die Welt mit dem ersten iPad Pro, welches neben einer Diagonale von 12,9″ mit dem ebenfalls neu vorgestellten Apple Pencil Pro daherkam. Als eine der Apps zum Bewerben kam Procreate zum Einsatz, die so ihren endgültigen Durchbruch schaffte. Nun deutet sich an, dass Procreate auf den transferiert werden soll.

Procreate soll auf macOS erscheinen

Die Kreativindustrie steht vor einer extrem disruptiven Phase, immer häufiger und immer stärker kommt KI zum Einsatz. Schwergewichte wie Adobe befeuern das Ganze natürlich. Als bewusster Gegenentwurf positioniert sich Procreate mit der klaren Ablehnung bezüglich des Einsatzes generativer KI. Man habe sich bewusst für den Apple Pencil und dem iPad entschieden. Seit 2024 jedoch steigt die Nachfrage nach einer Version für den Mac massiv an umd dem wollen die Macher von Procreate nun mit einer macOS-Version nachkommen. Die berichtet unter anderem Caschys Blog.

Es müssen große Herausforderungen gestemmt werden

Vorweg sei gesagt, dass es nicht die erste App ist, die zunächst exklusiv für das iPad erschien und dann den Sprung auf den Mac schaffte. Dennoch sind die Herausforderungen groß, die das Team bewältigen muss. Die Bedienelemente, die auf dem iPad mit dem Apple Pencil genutzt werden, sollen sich auf dem Mac nicht unterscheiden, in der Bedienlogik identisch sein und so einen vergleichbaren Workflow ohne Brüche ermöglichen. Dafür muss man den Mac-Ableger in der Bedienung an Maus/Trackpad umbauen.

Procreate 6 soll es werden

Die Macher arbeiten bereits seit 2025 an einer Version für den Mac und wollen dementsprechend Procreate 6 für beide Plattformen, also iPadOS und macOS, auf den Markt bringen. Dafür setzen die Macher auf Universal Code als Entwicklungswerkzeug und die Phoenix-Technologie aus Procreate Dream.

Kommt wohl erst 2027

Weil die Anpassungen an macOS so eine große Herausforderung zu sein scheinen, dürfte es mit einem Release in 2026 eng werden – der Flurfunk spricht von einem Release im Jahr 2027. Dann dürfte auch die Frage nach der Monetarisierung aufkommen, aktuell ist die App auf dem iPad für einmalig 14,99 Euro ohne Abokosten verfügbar. Wir gehen davon aus, dass der Preis definitiv ansteigen wird, hoffen aber, dass man den Verlockungen eines Abomodells widersteht.