Ganz neues Produkt: Apple-Video teasert umgänglichen Tischroboter

Es halten sich hartnäckig Gerüchte um ein völlig neues Apple-Produkt. Dabei soll es sich um eine Art robotischen Alltagshelfer handeln, der von einer ganz neuen Version eines KI-Assistenten beseelt wird. Diese Spekulationen haben nun neue Nahrung bekommen – von Apple selbst.

Ein Team von Robotikforschern bei Apple hat einen Prototyp eines lampenähnlichen Roboters entwickelt, der mit menschenähnlichen Bewegungen interagieren kann. Laut einem Blogbeitrag und einem Begleitvideo, das auf der Apple Machine Learning Research-Website veröffentlicht wurde, erinnert das Design der Lampe an das Pixar-Maskottchen Luxo Jr. und könnte Hinweise auf Apples Zukunftspläne im Bereich Robotik liefern.

Das Video zeigt, wie der Roboter auf natürliche Weise mit einer Person kommuniziert. In einer Szene fragt die Person nach dem Wetter, woraufhin der Roboter aus dem Fenster schaut, bevor er die Vorhersage gibt. Als die Person erwähnt, dass sie wandern gehen wird, reagiert der Roboter mit einer traurigen Bewegung, da er nicht eingeladen ist.

In einem anderen Beispiel passt der Roboter seine Position an, um die perfekte Beleuchtung für die Fotografie mit dem iPhone zuliefern. Zudem schiebt er eine Tasse Wasser auf einem Schreibtisch näher an die Person heran, um sie ans Trinken zu erinnern. Eine weitere Funktion zeigt, wie der Roboter ein Tutorial-Video an eine Wand projiziert, während eine Person einen 3D-Drucker zusammenbaut. Zum Abschluss des Videos spielt er Musik und bewegt sich rhythmisch dazu.

Verbessert ein interaktiver Roboter das Wohlbefinden?

Das Forschungsteam, bestehend aus Yuhan Hu, Peide Huang, Mouli Sivapurapu und Jian Zhang, fand heraus, dass diese bewegungs- und ausdrucksbasierten Interaktionen das Nutzererlebnis erheblich verbessern. Laut ihren Erkenntnissen steigert diese Art der Bewegung das Engagement im Vergleich zu herkömmlichen, rein funktionsorientierten Robotern.

Bloomberg-Experte Mark Gurman berichtete bereits im vergangenen Jahr, dass Apple an einem Tischroboter arbeitet, der ein „iPad-ähnliches Display“ besitzt, das an einem beweglichen Arm befestigt ist. Die aktuelle Forschung könnte Hinweise darauf geben, welche Funktionalitäten ein solches Gerät in Zukunft bieten könnte. Gurman zufolge könnte Apple den Tischroboter bereits 2026 oder 2027 vorstellen.

Das Gerät soll hauptsächlich mit Siri und Apple Intelligence gesteuert werden und auf Sprachbefehle wie „Schau mich an“ reagieren, wodurch das Display automatisch auf das Gesicht des Nutzers ausgerichtet wird. Zudem soll es in der Lage sein, verschiedene Stimmen zu unterscheiden.

Der Tischroboter könnte eine High-End-Variante des gemunkelten Apple-Smart-Home-Hubs werden, der noch in diesem Jahr erscheinen soll. Apple strebt laut Gurman einen Preis von rund 1.000 US-Dollar an, allerdings könnten sich die Pläne noch ändern. Wer die aktuellen Produkte von Apple und das Entwicklungstempo der letzten Jahre kennt, kann sich eine solche Neuheit derzeit nur schwer vorstellen.

