iPhone Lineup 2026: Dickes Kamera-Upgrade und neuer Fold-Dummy

Das iPhone 18 Pro dürfte wieder ein Stück dicker werden als das aktuelle 17 Pro. Das liegt zum einen an einem minimalen Zuwachs beim Akku, aber auch die neue Kamera trägt ihren Teil dazu bei. Außerdem gibt es einen neuen Größen-Vergleich zwischen dem iPhone Fold und dem iPad mini.

Das geht aus Informationen hervor, die ein Leaker auf X geteilt hat. Demnach wird das iPhone 18 Pro sowohl am Plateau, als auch an den Linsen gemessen, dicker. Konkret wächst das Plateau, in dem Apple den Großteil der Technik unterbringt, von 11,23 mm auf 11,54 mm im Pro Max-Modell. Etwas größer wird der Unterschied am dicksten Punkt: Die Linsen wachsen von 12,92 mm auf 13,77 mm.

iPhone 17 Pro Max dummy vs iPhone 18 Pro Max dummy Spot the difference https://t.co/HdQR3j9lJF pic.twitter.com/TsBn3irwRY — Vadim Yuryev (@VadimYuryev) April 22, 2026

Offiziell misst Apple die Dicke seiner iPhones am Gehäuse. Dort misst das iPhone 17 Pro (Max) gerade mal 8,75 mm, das iPhone Air beispielsweise 5,64 mm. Dieser Marketing-Trick ist nur möglich, weil Apple bis auf den Akku alles in das Plateau auslagert, dieses aber nicht offiziell bemisst. Der erwartete Zuwachs dürfte hauptsächlich durch die variable Blende im neuen Pro-iPhone-Kamerasystem zurückgehen.

iPhone Fold etwa so groß wie iPad mini

Der gleiche Leaker hat auch einen neuen Dummy für das iPhone Fold erstellt. Aufgeklappt legt er Apples erstes Foldable auf das iPad mini und zeigt: Große Unterschiede in den Abmessungen wird es nicht geben.

iPhone Ultra metal dummy vs iPad mini Super thin bezels will make the display almost as large. Feels amazing in the hands for playing games like Call of Duty with on-screen controls https://t.co/xIQ9UYuMJJ pic.twitter.com/n9ysR0A1bX — Vadim Yuryev (@VadimYuryev) April 22, 2026

Beide Geräte erwarten wir im Herbst 2026, sie dürften auf der ersten Keynote erscheinen, die der neue CEO John Ternus präsentieren wird.