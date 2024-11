Home Gerüchte Chefsache: Apple will eigene Smart Home Kamera entwickeln

Chefsache: Apple will eigene Smart Home Kamera entwickeln

Apple HomeKit wird 2024 zehn Jahre alt. In Apple Home lassen sich diverse Smart Home Produkte einrichten und per iPhone, Mac oder Siri steuern. Bis auf den HomePod (mini) und das Apple TV stellt Apple dabei keine eigenen Smart Home Produkte her. Das könnte sich bald ändern.

Ming-Chi Kuo geht nämlich davon aus, dass Apple in zwei Jahren mit einer eigenen Smart Home Kamera durchstarten möchte. Auf lange Sicht will man davon jährlich über 10 Millionen Einheiten verkaufen. Zur Einordnung: Aktuell werden insgesamt 30-40 Millionen derartiger Kameras weltweit verkauft. Das schreibt Kuo in seinem Blog.

Integration von AI und Siri ausschlaggebend?

Kuo schreibt weiter, dass eine tiefe Integration von Apple Intelligence und Siri ausschlaggebend für den Erfolg des Produkts sein soll. Er glaubt, dass die Nutzererfahrung durch Apples Ökosystem deutlich besser sein werde als bei aktuellen Drittanbieter-Produkten.

Laut Kuo ist der Start der Produktion für 2026 geplant. Ein Jahr früher sieht er ein Home-Device, welches Smart Speaker und Tablet kombiniert. Apple wird schon lange nachgesagt, einen HomePod mit Display in iPad-Größe – eventuell mit schwenkbaren Arm – zu planen. Nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich ist es, dass mit diesem Gerät und der aktuellen Meldung die gleichen Produkte gemeint sind.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.