Bunte Apple Glasses: Premium-Material, in vier verschiedenen Formen?

Während ein Start der Apple Glasses noch mindestens ein Jahr entfernt ist, verdichten sich die Hinweise auf die Material-Wahl und den Formfaktor der smarten Brille. Das Premium-Gerät soll durch vier verschiedene Styles konkurrenzfähig mit Meta und Co werden.

Das berichtet der in der Regel gut informierte Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter „Power On“. Demnach testet Apple aktuell mindestens vier verschiedene Rahmendesigns, die zum Marktstart in unterschiedlichen Farben erhältlich sein sollen.

Führt Apples Weg zum Erfolg?

Hinter dem Namen Apple Glasses vermuten Beobachter Apples Versuch, einer gewöhnlichen Brille smarte Fähigkeiten zu verleihen. Diese kann etwa beim Sport Daten der Apple Watch einblenden oder im Urlaub Aufnahmen mit der integrierten Kamera machen. Demnach scheint es logisch, dass Apple verschiedene Designs und Formen testet. Laut Gurman gehören dazu

ein rechteckiger Rahmen im Stile der Ray Ban Wayfarer,

ein schlankes rechteckiges Design,

größere ovale oder gar runde Gläser sowie

eine kleine, elegante, kreisförmige Variante.

Bei den Farben geht der Bloomberg-Redakteur von einem Schwarz, einem Ozeanblau und einem Hellbraun aus. „Wie bei den AirPods un der Apple Watch ist das Ziel, ein sofort erkennbares Design zu schaffen“, vermutlich um sich von bereits etablierten Herstellern wie Meta absetzen zu können.