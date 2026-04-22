Apple wird „Welt verändern“: John Ternus kündigt neue Produkte an

Der designierte neue Apple CEO John Ternus hat sich bei einer internen Mitarbeiterversammlung an die Belegschaft gewendet. Insider-Informationen kündigt der Nachfolger von Tim Cook neue Produkte an, die die Welt erneut verändern sollen.

Diese Informationen stammen aus einem Bloomberg-Bericht, Redakteur Mark Gurman zitiert aus Insider-Informationen. Demnach freue sich Ternus besonders, die Rolle als CEO „in diesem Moment zu übernehmen“. Apple sei im „Begriff, die Welt wieder einmal zu verändern“.

Apple habe eine „unglaubliche Roadmap vor sich“ und Ternus übertreibe nicht, wenn er sagt, „dass dies die aufregendste Zeit meiner gesamten Karriere ist, um bei Apple Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.“

Übernimmt Ternus Cooks Überschwang?

Auch zum Thema KI äußert sich Ternus überschwänglich. AI habe das Potenzial, komplett neue Möglichkeiten für Hardware und Services zu entfalten. Ternus sei voller Vorfreude auf den Nutzen für Apple User.

Konkreter wird Ternus laut Gurman aber nicht. Die großen Worte, die der neue CEO wählt, ähneln der Ausdrucksweise von Tim Cook. Dieser hat Apples Marketing-Philosophie perfektioniert und ist für übertriebene Formulierungen bekannt geworden. Es macht den Anschein, als würde Ternus diesem Muster vorerst folgen.

Im Herbst erwarten wir das erste iPhone Fold. Die September-Keynote wird die erste seit über einem Jahrzehnt, die nicht von Tim Cook präsentiert wird. Ab dem 1. September übernimmt Ternus offiziell als neuer CEO.