Apple TV kündigt dritte Staffel für die Serie SILO“ an: Ab Juli geht es los

Seinen ersten Achtungserfolg konnte Apple TV mit der Serie „Ted Lasso“ erzielen, doch das eigentliche Steckenpferd ist Science Fiction. Hier hat sich unter anderem auch die Serie „SILO“ zu einem absoluten Erfolgshit gemausert. Die zweite Staffel endete vor über einem Jahr im Februar 2025, seitdem warten Fans sehnsüchtig auf den Start der dritten Staffel – hier gibt es nun erfreuliche News.

„SILO“ kehrt im Sommer mit der dritten Staffel zurück

Die dritte Staffel von Silo trennt ihre Erzählung klar auf zwei Ebenen auf: In der Gegenwart überlebt Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) zwar ihre „Reinigung“, kehrt jedoch mit Gedächtnisverlust ins Silo zurück, wo die Gesellschaft nach einem Aufstand von Misstrauen, Machtkämpfen und einer neuen Bedrohung geprägt ist. Dem gegenüber steht eine deutlich abgesetzte Ursprungsebene, die die Entstehung des Systems beleuchtet: Die Journalistin Helen Drew (Jessica Henwick) und die Kongressabgeordnete Daniel Keene (Ashley Zukerman) stoßen hier auf eine weitreichende Verschwörung, die eine Kette unumkehrbarer Ereignisse auslöst. Basierend auf der Vorlage von Hugh Howey wird die komplexe Welt gezielt erweitert, während Apple mit einem ersten Teaser bereits einen Vorgeschmack liefert.

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Im Juli 2026 geht es los

Für die dritte Staffel hat Apple TV wieder zehn Folgen produzieren lassen und veröffentlicht diese wieder wochenweise. Los geht es mit der ersten Episode am 03. Juli 2026, anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter. Das Staffelfinale ist für den 04. September 2026 angesetzt worden.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.