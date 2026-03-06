Seit Jahren halten sich hartnäckige Gerüchte um ein neues Smart Home-Gadget von Apple. Doch das oft als HomePad bezeichnete Gerät wird wohl noch später starten, als lange vermutet – falls überhaupt.

Apple arbeitet Berichten zufolge weiterhin an einer Erweiterung seines Smart-Home-Portfolios. Aktuell umfasst das Angebot des Unternehmens in diesem Bereich lediglich drei Produkte: den Apple TV 4K, den HomePod und den HomePod mini.

Seit Ende 2024 kursieren Hinweise auf ein neues Gerät, das Funktionen eines HomePod mit denen eines iPads kombinieren soll. Das intern oft als „HomePad“ bezeichnete Produkt war ursprünglich für eine Markteinführung im Frühjahr geplant. Nach neuen Berichten könnte sich der Start jedoch erneut verschieben.

Siri, der ewige Bremser

Grund dafür sollen Verzögerungen bei der Weiterentwicklung von Siri sein. Die geplantenKI-Verbesserungen, die unter anderem auf Googles Gemini-Technologie aufbauen sollen, werden jüngsten Einschätzungen zufolge frühestens mit iOS 26.5 erwartet, möglicherweise sogar erst mit iOS 27. Da das neue Gerät stark von den erweiterten Siri-Funktionen abhängen soll, könnte Apple die Einführung entsprechend zurückstellen.

Clearance: HomePad at Fall. https://t.co/ZjCHADX8U5

Der Leaker Kosutami erklärte auf der Plattform X, dass das Gerät nun für den Herbst erwartet werde. Weitere Details nannte er nicht. Auch der Bloomberg-Journalist Mark Gurman hatte zuvor berichtet, dass das Produkt eng an die nächste Generation von Siri gekoppelt sei und Apple es erst veröffentlichen wolle, wenn die neuen KI-Funktionen bereitstehen.

Neben dem HomePad soll Apple auch an weiteren Smart-Home-Geräten arbeiten. Berichten zufolge gehören dazu unter anderem eine Sicherheitskamera sowie eine Video-Türklingel mit Unterstützung für Face ID.

Unklar ist bislang, wann Apple die neuen Produkte offiziell vorstellen wird. Beobachter halten es für möglich, dass das Unternehmen mehrere Smart-Home-Neuheiten gemeinsam bei einer größeren Produktpräsentation, etwa im Rahmen eines künftigen iPhone-Events, ankündigt. Gleichzeitig bleibt offen, wann die nächste Generation von Siri tatsächlich verfügbar sein wird.