Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Maror“ für 1,99 Euro kaufen

Der Monat neigt sich dem Ende entgegen und das Wochenende ebenfalls. Wer die Seele noch einmal baumeln lassen will, findet aktuell bei Apple ein ziemlich spannendes Buch, welches als E-Book der Woche zu einem extrem günstigen Preis zu haben ist.

Das E-Book der Woche

Eine Autobombe in den Seitenstraßen von Tel Aviv. Ein Diamantenraub in Haifa. Bürgerkrieg im Libanon. Rebellenkämpfer im kolumbianischen Dschungel. Ein Doppelmord in Los Angeles. Wie hängt all dies zusammen? Das weiß nur Cohen, ein Mann, der sein Land liebt. Ein vernünftiger Mann für unvernünftige Zeiten.

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Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

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