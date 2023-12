Home Daybreak Apple Google stellt eigene KI vor | 1&1 startet eigenes Mobilfunknetz | Gewinnt einen exklusiven Auftritt im Apfelplausch-Podcast – Daybreak Apple

Guten Morgen! Vergangene Woche hat Google seine eigene künstliche Intelligenz vorgestellt. Darüber hinaus hat 1&1 sein eigenes Mobilfunknetz in Betrieb genommen. Außerdem könnt ihr in unserem Gewinnspiel zum zweiten Advent einen exklusiven Aufritt in unserem Podcast „Apfelplausch“ gewinnen. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Google stellt eigene KI vor

Mit Google hat ein weiteres Unternehmen seine eigene KI auf den Weg gebracht. Diese nennt sich „Gemini“ und steht im direkten Wettbewerb mit OpenAIs GPT-4. Schon jetzt macht das Unternehmen große Versprechungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und Flexibilität des Modells. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

1&1 startet eigenes Mobilfunknetz

Immer wieder wurde sein Start verschoben, doch nun ist es so weit: 1&1 hat nun ein eigenes Mobilfunknetz. Dieses stellt das erste vollständig visualisierte 5G-Netz in Europa dar, das auf der modernen Open-RAN-Technologie basiert. Alles Weitere dazu findet ihr hier.

Gewinnt einen exklusiven Auftritt im Apfelplausch-Podcast

Auch zum zweiten Advent könnt ihr wieder einmal an einem Gewinnspiel teilnehmen. Diesmal könnt ihr mit etwas Glück einen Auftritt in unserem Podcast gewinnen und dort über ein Thema eurer Wahl sprechen. Wie ihr teilnehmt, erfahrt ihr hier.

DAZN bietet ab sofort kostenlosen Channel an

Nachdem der Streamingdienst in den letzten Monaten immer wieder aufgrund seiner Preissteigerungen in die Kritik geraten ist, hat dieser nun einen sogenannten Free-Channel ins Leben gerufen. Mehr dazu hier.

Apple TV+ 16-mal für Critics Choice Awards nominiert worden

Hier findet ihr alle Inhalte, für die der Streaminganbieter nominiert wurde.

