Gewinnspiel zum 2. Advent: Euer persönlicher Auftritt im Apfelplausch

Heute haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen… Statt eines tollen Preises, den unsere Partner zur Verfügung stellen, könnt ihr zum zweiten Advent einen exklusiven Auftritt im Apple-Podcast „Apfelplausch“ gewinnen. Eigentlich unbezahlbar! Freut euch auf spannende Minuten, in denen ihr mit Lukas und Roman über ein Thema eurer Wahl sprecht.

Über den Apfelplausch

Der Apfelplausch ist ein Apple- und Technik-Podcast, der von den Apfelpage.de-Redakteuren Roman van Genabith und Lukas Gehrer moderiert wird. Jede Woche diskutieren die beiden über die heißesten Gerüchte sowie spannende Ankündigungen aus der Apple-Welt und erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen im Technik-Alltag. Das Motto lautet „informativ, aber entspannt“ – eine super Unterhaltung für zwischendurch, die sich nicht nur für Apple-Fans sondern auch Technik-Begeisterte lohnt.

Warum ist der Apfelplausch anders?

Wie ihr sicherlich wisst, ist der Apfelplausch nicht der einzige Apple- oder gar Technik-Podcast im deutschsprachigen Raum. Und so schreiben Lukas und Roman sowohl Information als auch Expertenwissen ebenso groß wie die anderen. Dabei steht die Unterhaltung jedoch genauso im Vordergrund. Der Apfelplausch ist kein weiterer Podcast, der euch Datenblätter vorliest oder Technikbegriffe um die Ohren haut.

Manch einer mag dies als chaotisch, unvorbereitet und sogar unprofessionell abstempeln – aber weit gefehlt. Tausende Hörer lieben den Apfelplausch aufgrund des lockeren Umgangs ohne Tagesschau-Ansprüche. Genau das ist der Apfelplausch. Vielleicht nicht der größte Tech-Podcast, aber eben einzigartig.

Diskutiert mit: Die Chance auf euren Apfelplausch-Auftritt

Wer den Apfelplausch fleißig verfolgt, kann sich womöglich an die ein oder andere Sonderepisode erinnern, in der Zuhörer einen Gastauftritt im Podcast hatten. Diese Folgen kamen bei euch immer sehr gut an und auch wir lieben die spannenden Gespräche, die dadurch entstanden sind. Also warum sollten wir das nicht nochmal wiederholen?

Zum zweiten Advent verlosen wir einen exklusiven Auftritt im Apfelplausch. Ihr dürft mit Lukas und Roman über ein Thema eurer Wahl sprechen – was das genau sein wird, entscheidet ihr mit eurem Kommentar unter diesem Artikel. Seid hierbei gerne kreativ, habt aber im Hinterkopf, dass das Thema zum Apfelplausch und seiner Community passen muss. Auch sollte es einen zeitlichen Rahmen von etwa 15 Minuten nicht sprengen. Dieses Mal entscheidet nicht der Zufall, stattdessen suchen sich Lukas und Roman den Gewinner mit dem besten Vorschlag aus.

Teilnahme am Gewinnspiel:

Schreibt einen Kommentar mit eurem Themenvorschlag unter diesen Beitrag – entweder über die Website oder die Apfelpage-App. Unter allen gültigen Kommentierenden verlosen wir einen exklusiven Auftritt im Podcast Apfelplausch. Den Gewinner kontaktieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse. Erhalten wir keine Rückmeldung, wählen wir einen neunen Gewinner aus.

Wichtig: Manche Kommentare müssen wir erst freigeben, was aufgrund der Menge an Teilnehmern 1-2 Tage in Anspruch nehmen kann. Seht bitte davon ab, mehrfach zu kommentieren, da ihr ansonsten von der Teilnahme ausgeschlossen werdet.

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen : 1x Persönlicher Auftritt im Podcast „Apfelplausch“ zu einem Thema eurer Wahl

: 1x Persönlicher Auftritt im Podcast „Apfelplausch“ zu einem Thema eurer Wahl So nehmt ihr teil : Schreibt auf der Website oder in der App einen Kommentar unter diesen Artikel und ihr nehmt teil. Mehrere Kommentare eines Nutzers führen zum Ausschluss.

: Schreibt auf der Website oder in der App einen Kommentar unter diesen Artikel und ihr nehmt teil. Mehrere Kommentare eines Nutzers führen zum Ausschluss. Bis wann geht’s: Alle Teilnehmer, die VOR dem 17. Dezember 2023 (20:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Wir wünschen euch allen viel Glück und einen schönen zweiten Advent! :)

-----

