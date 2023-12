Home Sonstiges DAZN: Free-Channel soll Gemüter kühlen und für positive Schlagzeilen sorgen

DAZN: Free-Channel soll Gemüter kühlen und für positive Schlagzeilen sorgen

Für Kunden, die auf Dienste im Abo setzen, war 2023 eher ein bescheidenes Jahr. Nahezu jeder Anbieter hat seine Preise nach oben angepasst. Mit Abstand das Negativ-Highlight dürfte jedoch DAZN gewesen sein, doch nun rudert man etwas zurück und versucht, die erhitzten Gemüter zu besänftigen.

Was war passiert?

DAZN hatte in den letzten 18 Monaten heftige Preissteigerungen hingelegt, Apfelpage berichtete. Zuletzt geriet der Streamingdienst in der vergangenen Woche wieder in die Schlagzeilen, weil man seine Kunden hinsichtlich der parallelen Streams beschnitt, von uns ebenfalls berichtet. Nun will man die Gemüter beruhigen und sich für Kunden wieder attraktiver aufstellen. Interessant ist dabei, dass das Angebot ausgerechnet in Deutschland startet, wo es mit die heftigste Kritik nach den Umstellungen und Preiserhöhungen gab.

Neuer Free-Channel gestartet

Ab heute gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten Free-Channel zu benutzen. Innerhalb der App, mit vorhandenem Benutzer-Account, lassen sich ab sofort ausgewählte Live-Sport-Inhalte sowie Dokumentationen ohne Gebühr ansehen. Innerhalb der DAZN Anwendung sind die kostenfrei verfügbaren Inhalte ab sofort markiert und lassen sich direkt über die bekannte Benutzeroberfläche abrufen.

Durchaus attraktive Inhalte

Vorweg sei gesagt, die Fussball-Bundesliga der Männer oder die Champions League ist nicht dabei, dennoch ist das Angebot durchaus eine Blick wert:

Freitag, 8. Dezember: Juventus Turin – SSC Neapel (Serie A)

Juventus Turin – SSC Neapel (Serie A) Samstag, 9. Dezember: Paris Saint-Germain – FC Nantes (Ligue 1)

Paris Saint-Germain – FC Nantes (Ligue 1) Sonntag, 10. Dezember: Atletico Madrid – UD Almeria (LALIGA)

Atletico Madrid – UD Almeria (LALIGA) Montag, 11. Dezember: Al Shabab – Al Nassr (King Cup)

Al Shabab – Al Nassr (King Cup) Donnerstag, 14. Dezember: FC Bayern München – Ajax Amsterdam (UEFA Women’s Champions League)

FC Bayern München – Ajax Amsterdam (UEFA Women’s Champions League) Freitag, 15. Dezember: AS Monaco – Olympique Lyon (Ligue 1)

AS Monaco – Olympique Lyon (Ligue 1) Samstag, 16. Dezember: SSC Neapel – Cagliari Calcio (Serie A)

SSC Neapel – Cagliari Calcio (Serie A) Sonntag, 17. Dezember: Real Madrid – FC Villareal (LALIGA)

Klares Highlight ist unserer Meinung nach das Duell der Königlichen gegen das gelbe U-Boot in LaLiga. Auch das heutige Spiel in der Serie A, der italienische Rekordmeister gegen den aktuellen Champion, kann sich sehen lassen

-----

