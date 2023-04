Home Daybreak Apple Gerüchte: watchOS 10 soll umfangreiche Änderungen umfassen | iPhone 15 Pro: Touch-Tasten auch mit Handschuhen und Hüllen kompatibel | Neue Updates für iOS und macOS schließen gravierende Sicherheitslücken – Daybreak Apple

Guten Morgen! Nachdem in den letzten Jahren kaum neue Funktionen zu watchOS hinzugefügt wurden, soll es sich bei der kommenden Version um ein größeres Update handeln. In Bezug auf das iPhone 15 Pro und seiner möglichen Touch-Tasten gibt es offenbar Entwarnung, da diese auch mit Handschuhen und Hüllen nutzbar sein sollen. Darüber hinaus wird es allen Nutzerinnen und Nutzern empfohlen, die neuesten Updates für iOS und macOS zu installieren, da diese teils schwere Sicherheitslücken schließen. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Gerüchte: watchOS 10 soll umfangreiche Änderungen umfassen

Mittlerweile ist es bereits zur Gewohnheit geworden, dass auch große watchOS-Updates nur kleinere Veränderungen mit sich bringen. Dies soll sich jedoch neuester Gerüchte zufolge mit dem Update auf watchOS 10 ändern, denn dieses soll offenbar auch bedeutende Änderungen der Benutzeroberfläche mit sich bringen. Mehr zu diesen Neuerungen erfahrt ihr hier.

iPhone 15 Pro: Touch-Tasten auch mit Handschuhen und Hüllen kompatibel

Wie schon seit längerem bekannt ist, soll das kommende iPhone erstmals nur mit Touch-Tasten ausgestattet sein und ohne physische Seitentasten auskommen. Dies hat bei vielen potenziellen Käuferinnen und Käufern Kopfzerbrechen ausgelöst, da diese womöglich nicht mit Hüllen und Handschuhen verwendet werden können. Nun gab es hier allerdings seitens Leakern Entwarnung, da diese doch mit derartigen Accessoires kompatibel sein sollen. Alle weiteren Details dazu findet ihr hier.

Neue Updates für iOS und macOS schließen gravierende Sicherheitslücken

Wer bislang noch nicht die neuesten Softwareupdates für iOS und macOS geladen hat, sollte dies dringend nachholen. Denn diese beheben über 30 Schwachstellen, bei denen es sich teils um schwerwiegende Sicherheitslücken handelt. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

Corona-Warn-App geht demnächst in den Ruhestand

Nur noch bis Ende des Monats ist es möglich, andere Nutzerinnen und Nutzer im Falle einer Corona-Infektion zu warnen. Mehr dazu hier.

-----

