Home Apple Watch Gurman: watchOS 10 wird großes Update mit deutlicher Überarbeitung der Oberfläche

Gurman: watchOS 10 wird großes Update mit deutlicher Überarbeitung der Oberfläche

Unter watchOS tat sich in den letzten Jahren nicht sonderlich viel: Dieses Jahr soll das anders sein. So werde watchOS 10 ein großes Update sein und substanzielle Änderungen mit sich bringen, heißt es.

Apple wird mit watchOS 10 angeblich einen größeren Schritt bei der Entwicklung des Smartwatch-Betriebssystems machen. Mark Gurman, Redakteur bei Bloomberg, schreibt in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters, er rechne mit einem substanziellen Update auf Softwareebene.

watchOS 10 werde eine umfangreiche Aktualisierung sein und bedeutende Änderungen der Oberfläche mit sich bringen, so der Experte, der über die Vorgänge in Cupertino recht gut informiert ist. Die letzten Jahre waren in dieser Hinsicht wenig aufregend: Einige Features wurden weiterentwickelt, es kamen einige neue Zifferblätter hinzu.

Keine nennenswerten Hardwareneuerungen?

Diese größeren Neuerungen in der Software seien auch nötig, da die Updates der Hardware wohl kaum erwähnenswert sein werden, heißt es weiter.

Dieser Ausblick stimmt nicht eben optimistisch. So ist wohl abermals nicht mit neuen Sensoren zu rechnen. Die Apple Watch S8, Ultra und SE 2 bekamen zwar die Unfallerkennung, ohne Zweifel eine wertvolle Funktion, Neuerungen im Health-Bereich lassen aber seit Jahren auf sich warten. Jüngste Ausblicke lassen für die Zukunft auch nicht viel hoffen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. So wird es wohl absehbar keine Blutzuckermessung in der Apple Watch geben.

watchOS 10 wird auf der WWDC 2023 vorgestellt, die vom 05. bis 09. Juni größtenteils virtuell stattfinden wird, Apfelpage.de berichtete. Die finale Version für alle Nutzer wird dann im Herbst verfügbar werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!