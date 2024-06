Home Apple Fit für die Europawahl: Wahl-O-Mat machen und am Sonntag wählen gehen

Fit für die Europawahl: Wahl-O-Mat machen und am Sonntag wählen gehen

Am Sonntag, den 09.07.2024, steht die Europawahl an. Während beispielsweise in den Niederlanden schon gewählt wurde, öffnen die Wahllokale bei uns wie zu jeder nationalen Wahl am Sonntag bis 18 Uhr. Wir finden, dass mit dem Geschenk der Demokratie auch eine Verpflichtung der Beteiligung einhergeht. Wer noch nicht weiß, welche Partei er wählen soll, kann sich mit dem Wahl-O-Mat einen Überblick verschaffen.

Die Europäische Union steht auch bei uns auf Apfelpage.de immer wieder mal im Fokus. Der letzte große Wurf, von dem auch das iPhone direkt betroffen war, war die Einigung auf USB-C als Standard-Anschluss.

Europawahl: Wählen gehen und Demokratie stärken

In unserer Gesellschaft zeichnet sich eine Polarisierung der politischen Ränder ab, immer extremere Ansichten bedrohen unsere Demokratie und europäischen Werte. Wenn die schweigende Mitte stumm bleibt, profitieren die extremen Ränder. Wer also verhindern möchte, dass Links- und Rechtsextremisten zu viel Einfluss in Europa bekommen, sollte seine Stimme nicht einfach herschenken.

Ein Rechenbeispiel: Wählen 5 von 10 extrem, liegt deren Stimmenanteil bei 50 Prozent. Bei 5 von 20 sind es aber schon „nur noch“ 25 Prozent.

Es ist davon auszugehen, dass wer eine extreme Position vertritt, auch eher von seinem Wahlrecht Gebrauch macht. Wer gleichgültig ist, bleibt eher daheim und verschenkt seine Stimme. Deshalb unser Apell: Geht wählen, in Europa ist das sogar schon mit 16 Jahren möglich. Wer nicht weiß, wen er wählen soll, kann sich mithilfe des Wahl-O-Mat einen Überblick über europäische Themen verschaffen und sein Ergebnis am Ende mit den Positionen der einzelnen Parteien vergleichen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!