Beschlossen: USB-C am iPhone in der EU kommt bis 2024

Der Weg für verpflichtendes USB-C am iPhone und vielen anderen technischen Geräten in der EU ist endgültig frei. Der Rat der EU hat nun die Gesetzesinitiative des EU-Parlaments abgesegnet. Damit kann sie in zwei Jahren in Kraft treten.

Damit ist es nun beschlossene Sache: Die EU führt verpflichtend USB-C ein und zwar für eine Vielzahl von Geräten. Neben Smartphones zählen hierzu auch Tablets, eBook-Reader, Navigationsgeräte, tragbare Smart Speaker und weitere Gadgets. Befreit sind zunächst nur Geräte, die zu klein für einen USB-C-Anschluss sind, wie etwa Smartwatches oder Sportarmbänder, wie der Rat der EU in der entsprechenden Pressemitteilung ausführt.

Das iPhone wird zwangsweise umgestellt

Der Gesetzgebungsprozess läuft schon seit Jahren, dass die verpflichtende Vorgabe kommen würde, war schon länger absehbar. Sie wird nun im Amtsblatt der EU veröffentlicht, das geschieht in 20 Tagen. Danach läuft die Übergangsfrist genau 24 Monate, dann müssen alle Geräte, die im Raum des europäischen Binnenmarktes in Verkehr gebracht werden, USB-C-Anschlüsse besitzen.

Geräte, die zuvor eingeführt wurden, können bis zu ihrer nächsten Aktualisierung noch weiter verkauft werden. Es deutet sich allerdings an, dass Apple nicht bis zur letzten Sekunde warten, sondern schon im kommenden Jahr umsteigen wird, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Auch in weiteren Märkten wie den USA, Indien und Brasilien laufen vergleichbare Gesetzesvorhaben. Es ist davon auszugehen, dass Apple und die meisten anderen Hersteller daher ohnehin in nächster Zeit ihre Modelle auf USB-C umstellen werden.

