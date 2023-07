Home Daybreak Apple Facebook soll App Store werden | iOS 16.5 wird nicht mehr von Apple signiert | Twitter: Anzeige von Tweets ohne Anmeldung nicht mehr möglich – Daybreak Apple

Guten Morgen! Meta möchte offenbar die Facebook-App in einen App Store verwandeln. Währenddessen hat Apple die Signierung von iOS 16.5 gestoppt. Auf Twitter können von nun an keine Tweets mehr angezeigt werden ohne vorherigen Login. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Facebook soll App Store werden

Während ein Rechtstreit mit der EU dazu führen könnte, dass Apple die Nutzung alternativer App Stores auf seinen Geräten zulassen muss, will Facebook-Konzern Meta nun offenbar eine eigene Plattform zum Downloaden von Apps entwickeln. Dieser könnte dann unter Umständen in absehbarer Zeit auch für iOS verfügbar sein und eine Konkurrenz für Apple darstellen. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

iOS 16.5 wird nicht mehr von Apple signiert

Nachdem vor einigen Tagen iOS 16.6.1 erschienen ist, hat Apple nun die Signierung von iOS 16.5 beendet. Das bedeutet, dass die Rückkehr zu früheren iOS-Versionen nicht mehr möglich ist. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Twitter: Anzeige von Tweets ohne Anmeldung nicht mehr möglich

Seit der Übernahme durch Elon Musk greift Twitter vermehrt zu Maßnahmen, die nicht bei allen Nutzerinnen und Nutzern beliebt sind. So auch gestern, als bekannt wurde, dass für das Lesen von Tweets künftig dringend erforderlich ist, bei dem Dienst angemeldet zu sein. Mehr dazu hier.

