Konkurrenz für Apple: Facebook soll App Store werden

Meta hat vor, seine Facebook App in Europa zu einem App Store auszubauen. Während sich Apple-User verwundert fragen, was das bringen soll, ist das für Android tatsächlich eine Meldung wert. Und je nachdem, wie der Streit zwischen Apple und der EU ausgeht, könnte ein um einen App Store erweitertes Facebook auch unter iOS erfolgreich sein.

Die EU will Google und Apple dazu zwingen, alternative App Stores für ihre Betriebssysteme Android und iOS zuzulassen. Bereits im kommenden Jahr soll die Umsetzung beginnen. Während Google weitestgehend kompromissbereit ist, stellt sich Apple gegen dieses Vorhaben. User wären bei erfolgreichem Umsetzen in der Lage, Apps auch ohne den vorinstallierten App Store auf das iPhone zu installieren.

Facebook App Store: Erst Android, dann iOS?

Meta will nun sein Facebook in Europa um einen App Store erweitern. Das soll vorerst nur für Android relevant sein. Sollte Apple den Streit mit der EU verlieren und einen alternativen App Store zulassen müssen, werde sich Facebook auch für iOS anbieten. Die Funktionsweise wäre so einfach wie logisch. Facebook bliebe weiterhin bestehen und bietet Apps direkt zum Download und ohne Umwege über den App Store an. Das berichtet das Magazin „The Verge“.

Meta will damit sein Werbegeschäft in Europa retten, was durch Maßnahmen von Apple massiv eingebrochen ist. Seit Apple jede App nachfragen lässt, ob ein Tracking auch außerhalb der App erwünscht ist, profitiert Meta nicht mehr so stark davon. Über 90 Prozent der Nutzer lehnen das nämlich kategorisch ab. Meta könnte Apps als Werbebanner in Facebook anzeigen und sie von dort direkt herunterladen lassen.

