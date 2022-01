Home Betriebssystem Face ID mit Maske funktioniert nur auf aktuellen iPhones und iPads

Face ID mit Maske funktioniert nur auf aktuellen iPhones und iPads

Das iPhone kann in Zukunft auch dann per Face ID entsperrt werden, wenn ihr eine Maske tragen müsst. Allerdings ist dieses Feature nicht auf allen Modellen verfügbar. Die neue Funktion, die mit iOS 15.4 und iPadOS 15.4 eingeführt wird, ist nur auf neueren iPhones und iPads verfügbar.

Wer unterwegs sein iPhone entsperren möchte, während er eine Maske tragen muss, kann dies in Zukunft auch per Face ID tun. Apple führt mit dem Update auf iOS 15.4 und iPadOS 15.4 ein, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Allerdings ist dieses Feature wohl auf neuere Geräte beschränkt, wie etwa 9to5Mac bemerkt.

Die Entsperrung per Face ID beim Tragen einer Maske stütze sich auf die individuellen Merkmale eines Gesichts um die Augen herum, so Apple. Diese Prozedur könnte ressourcenhungriger sein, oder Apple enthält sie aus anderen Gründen Nutzern älterer Geräte vor.

Face ID mit Maske funktioniert erst ab dem iPhone 12

Jedenfalls funktioniert dieses neue Feature am iPhone wohl erst ab dem iPhone 12. Wer ein iPhone X, iPhone XR, iPhone Xs oder ein iPhone 11 / iPhone 11 Pro nutzt, schaut hier in die Röhre, falls er keine Apple Watch hat.

Am iPad Pro sieht es so aus, dass die neue Funktion auf dem iPad Pro 2018 mit Face ID nicht verfügbar ist, das iPad dürfte man aber auch seltener mit Maske entsperren wollen. Es bleibt zu konstatieren: Das neue Feature wird für viele Nutzer nicht verfügbar sein.

iOS 15.4 und iPadOS 15.4 werden in den nächsten Wochen bis wenigen Monaten für alle Nutzer erwartet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!