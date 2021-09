Home Daybreak Apple Eure Erfahrungen mit iOS 15? | Apples Videobrille bald in Massenproduktion | Safari in iOS 15 anpassen – Daybreak Apple

Eure Erfahrungen mit iOS 15? | Apples Videobrille bald in Massenproduktion | Safari in iOS 15 anpassen – Daybreak Apple

Guten Morgen! iOS und iPadOS 15 sind seit Montag da und wir wollen eine Zwischenbilanz ziehen. Außerdem soll Apples VR-Brille bald in Massenproduktion gehen und wir zeigen, wie ihr das Erscheinungsbild von Safari in iOS und iPadOS 15 anpassen könnt. Die News des Tages im Daybreak Apple.

Wie sind eure Eindrücke von iOS und iPadOS 15?

iOS und iPadOS 15 sind seit Montagabend zum Download verfügbar. Auch wenn die Beta-Phase so lang wie immer war, scheint es dieses Mal mehr Probleme als sonst zu geben. Uns erreichte unter anderem eine Zuschrift, in der beschrieben wird, dass das iPad sich nach der Installation nicht mehr entsperren lasse und häufiger neu starte. Uns interessiert daher, ob noch mehr von euch Probleme haben und auf welchen Geräten diese jeweils auftreten. Diskutiert mit uns in den Kommentaren, die Ergebnisse fassen wir in einem gesonderten Artikel zusammen:

Videobrille von Apple soll bald in Massenproduktion gehen und teuer werden

Dass Apple an AR interessiert ist und hier viele Ambitionen in der Zukunft haben könnte, ist nicht neu. Konkret soll hier ein VR-Headset und im weiteren Verlauf eine AR-Brille auf den Markt kommen. Wie die taiwanische Fachzeitschrift Digitimes schreibt, habe Apple die Entwicklungsarbeiten nun abgeschlossen, sodass die Massenproduktion in naher Zukunft aufgenommen werden kann. Es ist zu vermuten, dass wir frühestens ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres offizielle Infos zu solchen Geräten haben werden. Auch bekannt ist nun, dass man dafür wahrscheinlich eine Menge Geld auf den Tisch legen muss. Ein Startpreis von 2.000 Dollar ist wahrscheinlich, Preise von bis zu 3.000 Dollar sind nicht ausgeschlossen.

So könnt ihr Safari in iOS und iPadOS 15 anpassen

Zur WWDC 2021 präsentierte Apple ein neues Design für Safari. Dieses kam in der Beta-Phase allerdings nicht so gut an, wodurch Apple gezwungen war, am iPhone fast und am iPad komplett zum alten Layout zurückzukehren. Dennoch baute man in den Einstellungen und in Safari selbst Optionen zum Anpassen des Looks ein. Was ihr verändern könnt und wo ihr die Regler dafür findet, zeigen wir euch hier im Detail:

Kurz notiert

Neue Betas für iOS, iPadOS und macOS Monterey

Auch wenn iOS und iPadOS 15 seit Montag offiziell verfügbar sind, wird es weiterhin Vorversionen für künftige Zwischen-Releases. So können freiwillige Tester ab sofort iOS 15.1 und iPadOS 15.1 austesten. Gleichzeitig erschien eine weitere Testversion für macOS Monterey.

Libratone AIR+ sind da

Um Libratone war es nun mehrere Monate ruhig, da die Firma insolvent ging. Nun gibt es neue Eigentümer und auch ein neues Produkt: Die Libratone AIR+. Das können die AirPods-Pro-Konkurrenten:

Update für Sonos Roam behebt Akku-Probleme

Der Sonos Roam ist einer der wenigen Lautsprecher des Herstellers, die über einen Akku betrieben werden. Im Stand-By-Modus schnitt die Laufzeit jedoch nie so gut ab. Das soll ein Update beheben.

Trailer zu „Finch“ veröffentlicht

Apple erweiterte das Angebot von Apple TV+ recht rasch in den letzten Monaten. Ein Neuzugang, den ihr euch ab dem 5. November reinziehen könnt, ist „Finch“. Zu diesem Film wurde nun ein Trailer veröffentlicht.

Einen schönen Donnerstag wünscht das Apfelpage-Team!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!