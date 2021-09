Home Betriebssystem Safari unter iOS 15: So wandert die Adressleiste wieder nach oben

Rund 36 Stunden nach dem Update von iOS 15 gibt es die ersten Nutzerfeedbacks und soweit wir das überblicken können, sind zahlreiche Nutzer mit dem Update unzufrieden. Apple hat noch einiges zu tun, verbliebene Fehler zu beheben. Besonders umstritten am Update auf iOS war das neue Design für Safari. Seinen Browser hat Apple komplett überarbeitet und so die Adressleiste direkt oberhalb der Tastatur platziert. Ob sinnvoll oder nicht, soll hier und heute nicht die Frage sein. Vielmehr zeigen wir Euch einen schnellen Hack, mit dem ihr die Adressleiste von Safari wieder nach oben verschieben könnt.

So platziert Ihr die Adresszeile wieder oben

Wer sich mit der Adresszeile/ Tab-Bar direkt oberhalb der Tastatur nicht anfreunden kann, kann diese schnell und unkompliziert wieder auf das gewohnte Design umstellen. Dazu tippt ihr einfach auf das „aA“-Symbol links in der Adresszeile um die Readereinstellungen zu öffnen. Anschließend öffnet sich das Pop-up-Menü und ganz oben gibt es den Menüpunkt „Adressleiste oben anzeigen“. Das tippt ihr einfach an und die Adressleiste findet sich wieder oben. Fairerweise sei aber hier an der Stelle vermerkt, dass sich dann nicht mehr durch die Tabs swipen lässt.

Via Default verstellen

Diese Einstellung ermöglicht das schnelle Verstellen der Adressleiste in Safari unter iOS 15. Wer jedoch dauerhaft zum alten Design zurückkehren will, kann dies auch über die Systemeinstellungen erledigen. Diese öffnet ihr einfach und navigiert zum Menüpunkt Safari. Anschließend scrollt Ihr etwas bis zur Mitte bis ihr den Reiter „Tabs“ entdeckt.

Dort könnt ihr zwischen „Tab Bar“ und „Single Tab“ wählen. Letzteres ist das alte Design. Selbstverständlich könnt ihr mit der oben genannten Einstellung auch jederzeit die Tab Bar wieder einblenden lassen

