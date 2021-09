Home Betriebssystem Ist iOS 15 ein Problem-Update? Eure Erfahrungen nach zwei Tagen

Ist iOS 15 ein Problem-Update? Eure Erfahrungen nach zwei Tagen

iOS 15 ist jetzt seit zwei Tagen für alle Nutzer verfügbar: Die neue Software bringt zwar einige neue Funktionen, weist allerdings auch noch einige Fehler auf. Bei uns sind zuletzt vermehrt Berichte über Bugs eingetroffen, die es in den vergangenen Jahren so nicht gab. Wir wollen euch daher an dieser Stelle einmal nach euren Erfahrungen mit dem neuen System für iPhone und iPad befragen.

Apple hat am Montag Abend deutscher Zeit iOS 15 und iPadOS 15 für alle Nutzer veröffentlicht. Die Beta-Phase war so lang wie immer, doch diesmal scheint Apple weniger erfolgreich dabei gewesen zu sein, Probleme und Bugs zu beseitigen.

Nutzer berichteten so etwa vermehrt über Abstürze von Apps, die sich nicht erklären lassen. Davon betroffen ist bei einigen Anwendern offenbar etwa WhatsApp.

Eine Zuschrift beschreibt den unangenehmen Fall eines iPads, das sich nach der Installation nicht mehr entsperren lassen wollte und hierbei immer wieder neu startete. Auch wurden Probleme in Zusammenhang mit dem Teilen von GIFs gemeldet.

Wie sind eure Eindrücke?

Aufgrund dieser Beobachtungen haben wir in der Redaktion zunächst entschieden, das Update auf iOS 15 und iPadOS 15 vorerst nicht auf unsere produktiv genutzten Geräte zu laden und stattdessen zu prüfen, wie sich das neue System auf den neuen Modellen des iPhone 13 schlägt, die wir geordert haben.

Euch wollen wir an dieser Stelle einladen, eure Erfahrungen mit dem neuen System nach zwei Tagen zu schildern, denn es gibt auch zahlreiche begeisterte Nutzer, die keineswegs von Problemen oder Aussetzern betroffen sind und sich bereits an den neuen Features erfreuen. Eure Highlights werden wir daher in einem weiteren Artikel gesondert erforschen, doch vorerst:

– Wo treten bei euch Probleme in Zusammenhang mit den neuen Funktionen auf?

– wie häufig / konsistent treten diese auf?

– welche anderen Bugs beobachtet ihr etwa bei Systemfunktionen oder dem Verhalten von iOS?

– Beobachtet ihr auch Probleme mit Dritt-Apps?

– Falls ja, welcher Art sind sie und welche Apps sind davon betroffen?

Gebt zudem bitte auch euer jeweiliges Gerätemodell an.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!