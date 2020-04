Es wird schlimm werden: Apple kündigt Quartalszahlen für Ende April an

Apple wird seine Quartalszahlen für das zweite Fiskalquartal 2020 am 30. April bekannt geben, das hat das Unternehmen gestern am späten Abend deutscher Zeit mitgeteilt. Die Zahlen werden mit großer Spannung erwartet, denn schon jetzt ist klar, dass Apple die ursprünglichen Erwartungen deutlich verfehlen wird. Doch wie stark hat sich Corona in die Bilanzen gefressen? Diese Frage beschäftigt bis Ende des Monats die Analysten.

In der ursprünglichen Prognose war mit einem Umsatz von zwischen 63 und 67 Milliarden Dollar gerechnet worden, doch Apple wird wohl nicht einmal das untere Ende dieses Korridors erreichen.

Absatz war bis Februar stark, Apple Stores geschlossen

Die Corona-Pandemie setzt Apple gleich auf mehrere Weisen zu: Zunächst wirkte sich das anfangs vor allem in China um sich greifende Virus auf die Lieferkette aus, was zu Produktionsausfällen bei verschiedenen Produkten führte, hier, hier oder hier nachzulesen. Nun aber fehlen nicht mehr nur Produkte, es mangelt auch an Kaufkraft, Kauflust, sowie Gelegenheiten zum Kauf. Die Apple Stores sind nach wie vor auf der ganzen Welt mit Ausnahme von China geschlossen und das wird auch bis wenigstens Anfang Mai so bleiben. Sogar die Verschiebung des iPhone 12-Starts soll Apple zwischenzeitlich in Erwägung gezogen haben, Apfelpage.de berichtete.

Vor diesem Hintergrund darf man wirklich gespannt sein, wie sehr die Umsätze zuletzt eingebrochen sind. Das Q2 2020 umfasst die Monate Januar, Februar und März. Bis Februar wurde eine starke Nachfrage nach den meisten Produkten registriert.

