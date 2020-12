Home Daybreak Apple Die AirPods Max sind da – und teuer – und anspruchsvoll – und Fitness+ ist auch bald da, aber nicht hier – Daybreak Apple

Morgen in die Runde! Das war dann doch eine Überraschung: Die AirPods Studio heißen nicht AirPods Studio, sondern AirPods Max, darüber hinaus entsprechen sie aber weitgehend dem, was schon erwartet wurde, inklusive des Preises – womit wir auch gleich beim Thema wären: Vielen von euch sind diese Kopfhörer zu teuer, allerdings zielt Apple hier auf den Hi-Fi-Bereich und da sind hohe Preise für hohe Ansprüche eher die Regel, als die Ausnahme. Es kommt jetzt eben darauf an, ob Apple klanglich auch liefert. Und damit willkommen zum Überblick.

Die AirPods Max sind fraglos das Top-Thema des vergangenen Tages. Wir werden uns natürlich auch heute Abend im neuen Apfelplausch mit ihnen beschäftigen und ein Test ist auch geplant. Hier findet ihr einstweilen noch einmal die Details zum neuen OverEar-Premium-Kopfhörer. Und auch wenn ich mir ihn nicht zulegen werde, für OverEar habe ich schlicht keine Verwendung in meinem Alltag, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich den Preis nicht überzogen oder größenwahnsinnig finde. Ihr wisst inzwischen, ich bin nun wirklich kein Apple-Beifallklatscher, aber wenn ich allgemein so an die Preise im Highend-Audiosegment und meine Besuche vor Jahren im Tonstudio meines Vertrauens denke, geht der Preis durchaus in Ordnung, sofern die Leistung stimmt.

Die AirPods Max sind aber anspruchsvoll

Was man kritisch sehen kann: Die AirPods Max (Affiliate-Link) funktionieren nur mit halbwegs aktuellen iPhones uneingeschränkt und außerdem liefert Apple das bekannte USB-C-zu-Lightning-Kabel mit. Es zwingt alle, die noch keinen haben, sich einen USB-C-Charger zuzulegen. Vor dem Hintergrund einer Umstellung auf USB-C im gesamten Ökosystem mag das folgerichtig sein, die Zeit des Übergangs ist aber wieder einmal bitter.

iOS 14.3 kommt bald

Heute kam der Release Candidate von iOS 14.3 und iPadOS 14.3 zu den Entwicklern, watchOS 7.2 und tvOS 14.3 dito, das bedeutet: Die finale Version steht kurz vor dem Start. Sie muss bald kommen, denn…

Apple Fitness+ kommt auch bald

Heute hat Apple auch den Start von Apple Fitness+ angekündigt. Er erfolgt am kommenden Montag, was auch bedeutet, dass an diesem Tag iOS 14.3 und iPadOS 14.3 sowie watchOS 7.2 für alle Nutzer veröffentlicht werden müssen, denn diese werden für Fitness+ vorausgesetzt.

Allerdings startet Fitness+ einstweilen nur in einigen englischsprachigen Ländern wie den USA, Großbritannien und Australien.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Tesla wird einstweilen Einhalt geboten in seinem Tun in Brandenburg. Dem Unternehmen wurde es nun gerichtlich untersagt, weiter den Wald im Umfeld seiner geplanten Giga-Factory in Grünheide platt zu machen, zwei Naturschutzorganisationen hatten die Gerichte unter Verweis auf verschiedene geschützte Tierarten angerufen. Tesla wollte sich hierzu noch nicht äußern.

Was ist eigentlich mit dem Apple Car?

Das ganze Titan-Projekt bekommt vielleicht nun wieder ein wenig Schub: Apples AI-Chefstratege übernimmt persönlich die Leitung des Projekts, hier die Infos. Ob dadurch das Apple Auto schneller kommt, falls da überhaupt noch eins geplant ist und nicht bloß eine aufgemotzte CarPlay-Version, bleibt abzuwarten.

Japan möchte den Bevölkerungsrückgang mit AI-Datingsoftware stoppen..

Japan hat ein Problem mit der Bevölkerungsentwicklung: Das Land leidet schon lange an einer zunehmenden Überalterung, die vor Jahrzehnten ihren Anfang nahm und inzwischen für Wirtschaft und Gesellschaft bedrohliche Ausmaße angenommen hat. Sie wird noch dadurch verschlimmert, dass Japan eine sehr defensive Einwanderungspolitik verfolgt, die auch die Zustimmung der Bevölkerung hat. Nun setzt das Land nicht nur schon vielfach auf Roboter, um die vielen alten und gebrechlichen Japaner zu pflegen, man darf an der psychosozialen Komponente dieses Ansatzes sicher so seine Zweifel anmelden, jetzt soll Technik auch für mehr Kinder sorgen. AI-inspirierte Partnervermittlung soll das Problem der Kinderarmut lösen. Wer allerdings schon einmal die Dienste diverser, ebenfalls auf algorithmischen Ansätzen aufsetzenden Partnerbörsen und Dating-Apps westlichen Zuschnitts in Anspruch genommen hat, kann den Japanern nur viel Glück wünschen.

Und ich wünsche euch jetzt einen glücklichen Mittwoch.

