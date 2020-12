Home Hardware AirPods Max setzt USB-C-Charger und aktuelle Hard- und Software voraus

Der neue AirPods Max bildet von nun an das obere Ende der Ausstattung im AirPods-Lineup. Der neue Kopfhörer fordert aber auch gleichzeitig der Hardware einiges ab. Zugleich ist der Lieferumfang wieder potenziell Anlass zur Kritik.

Heute hat Apple seine neuen Premium-Kopfhörer AirPods Max vorgestellt, hier lest ihr die Produktdetails. Zweifellos ist Apple hiermit ein recht eindrucksvolles Produkt gelungen, zumindest beim Blick auf die Beschreibung. Wie überzeugend die neuen Kopfhörer tatsächlich sind, muss sich noch im Alltagsgebrauch zeigen.

Apple liefert die AirPods Max mit einem Lightning-zu-USB-C-Kabel aus. Das Ladegerät war zwar auch früher nicht im Lieferumfang der AirPods enthalten, dafür aber ein reguläres Lightning-zu-USB-Kabel. Wer nun noch kein USB-C-Ladegerät besitzt, sei es zum Laden eines iPhones oder eines anderen Geräts, benötigt noch zusätzlich einen Ladeadapter.

Volle Funktionalität erst mit aktuelleren iPhones

Prinzipiell können die AirPods Max auch mit anderen Audioquellen per Bluetooth verbunden werden, verlieren dann aber einige ihrer Funktionen. Dazu zählen etwa das 3D Audio, der automatische Gerätewechsel und das sofortige Koppeln, diese Features sind auf das Apple-Ökosystem beschränkt. _Abseits davon unterstützen die AirPods Max Bluetooth 5.0.

Aber auch am iPhone werden einige Funktionen erst mit aktuelleren Modellen unterstützt. Die Audiofreigabe für mehrere Nutzer beschränkt sich etwa auf das iPhone 8 oder höher und das iPad Pro ab der zweiten Generation, dem iPad Mini 5 ab dem iPad Air 3 und dem iPod Touch siebter Generation,.

Grundsätzlich muss die neuste iOS- oder macOS-Version beziehungsweise das aktuelle watchOS installiert sein, um die AirPods Max verwenden zu können.

Apple Care+ lässt sich als Versicherung gegen Hardwareschäden ebenfalls abschließen, es kostet 59 Euro und deckt zwei Reparaturen in der Laufzeit ab, allerdings mit einer Eigenbeteiligung in Höhe von 29 Euro.

Die AirPods Max können ab heute bei Apple vorbestellt werden. Die Auslieferung startet dann in einer Woche.

