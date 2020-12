Home Betriebssystem Apple verteilt iOS 14.3 und iPadOS 14.3 GM an Entwickler

Apple verteilt iOS 14.3 und iPadOS 14.3 GM an Entwickler

Apple hat heute Abend iOS 14.3 und iPadOS 14.3 Golden Master an die Entwickler verteilt. Dies sollte dann auch die Version sein, die später für alle Nutzer veröffentlicht wird, sofern keine gravierenden Probleme mehr dazwischen kommen. iOS 14.3 sollte kommenden Dienstag für alle Nutzer erscheinen.

Heute Abend hat Apple iOS 14.3 und iPadOS 14.3 in der GM-Version vorgelegt. Alle registrierten Entwickler können die neue Fassung ab sofort laden und installieren. Diese wird eine Woche nach der Verteilung vonBeta 3 an die Developer bereitgestellt.

iOS 14.3 sollte nächste Woche für alle Nutzer kommen

Diese Version schließt den laufenden Beta-Zyklus ab. Sofern die Entwickler keine erheblichen Probleme mehr an Apple zurückmelden – und diese müssen wirklich ausgeprägt sein, von der Art „macht iPhone kaputt“ – wird Apple diese Version von iOS 14.3 und iPadOS 14.3 bald für alle Nutzer veröffentlichen.

Dies dürfte schon vor oder am kommenden Dienstag der Fall sein, denn dann starten die neuen AirPods Max in die Auslieferung und diese erfordern mindestens iOS 14.3.

iOS 14.3 bringt unter anderem das neue ProRAW-Feature für Aufnahmen im RAW-Format, das allerdings nur am iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max zur Verfügng Verfügung steht. Es kann dort in der Kamera-App ein- und ausgeschaltet werden. Außerdem sollte iOS 14.3 einige Probleme lösen, als da wären etwa der vielfach allzu rasch geleerte Akku des iPhones, hier eure Erfahrungen dazu, wie auch der bei vielen Nutzern schlechte Mobilfunkempfang.

