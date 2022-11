Home Daybreak Apple Developer Betas | Apple wertvollste Marke | Safari Technology Preview – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen. Heute erfahrt ihr unter anderem mehr über die neuen Developer Betas, welche Marke die wertvollste der Welt ist und was es neues in Safari gibt. Das und mehr gleich hier.

Neue Developer Betas: iOS 16.2, macOS 13.1, watchOS 9.2, tvOS 16.2

Wie oft am Dienstag, so wurden auch gestern wiedermal neue Betas für die Developer veröffentlicht. Hauptsächlich das selbe wie in der vorherigen Beta, größtenteils Fehlerbehebungen oder Performance Verbesserungen.

Wertvollste Marke Apple

Im Ranking von Interbrand hat Apple es wieder einmal geschafft. Das Werbeunternehmen erstellt einmal im Jahr eine Liste der Wertvollsten Marken. Diese hat an sich nichts mit dem Wert des Unternehmens oder dem Umsatz zu tun, sondern was für einen Stellenwert und Wiedererkennungswert eine Marke besitzt. Im Jahre 2022 war Apple wiedermal Platz 1 auf der Liste.

Neue Safari Technology Preview

Wer sie nicht kennt, hierbei handelt es sich quasi um eine „Safari Beta“, die für den Mac runtergeladen werden kann. Kostenlos und ohne Anmeldung, kann man sich den neuen, experimentierfreudigen Browser direkt runterladen.

Was sonst noch wichtig war

Für Apple TV+ wurde der Film Sharper angekündigt.

Yeelight gibt umfassende Unterstützung für Matter bekannt.

Nanoleaf kündigt Lines Squared an.

Laut anonymen Quellen ist Apple für Designer weniger interessant seit Weggang von Jony Ive.

Apple vollzieht im App Store Überwachung, die Amazon gleicht.

Halide veröffentlicht Version 2.10.

Das war es schon für heute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Mittwoch und bis zum nächsten mal.

