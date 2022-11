Home iCloud / Services Für Apple TV+: Apple kündigt den Film „Sharper“ an

Für Apple TV+: Apple kündigt den Film „Sharper“ an

Mit dem Film „Causeway“ hat Apple TV+ gerade seinen neuen Film an den Start gebracht, mit dem man sich Chancen bei den kommenden Oscars ausrechnet. In eine ähnliche Richtung könnte auch der angekündigte Film „Sharper“ gehen, wenn es zeitlich noch passt.

Apple TV+ kündigt „Sharper“ an

Der neue Film wird wieder als Apple Original von dem Filmstudio A24 produziert und wurde von Apple mittels Pressemitteilung bereits letzte Woche angekündigt. „Sharper“ wird von Benjamin Caron geleitet und zeigt ein mit Stars besetztes Ensemble unter der Leitung von Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, Newcomer Briana Middleton und John Lithgow. Der Film wird von Jessica Switch und Erik Feig von Picturestart zusammen mit Julianne Moore, Bart Freundlich, Brian Gatewood und Alessandro Tanaka produziert und von Gatewood und Tanaka geschrieben. Julia Hammer und Amy Herman fungieren als ausführende Produzenten.

Ab Mitte Februar 2023 verfügbar

Bevor der Film am 17. Februar auf Apple TV+ debütieren wird, dürfen sich echte Cineasten freuen. Denn eine Woche vorher, also am 10. Februar 2023, wird Apple den Film in ausgewählte Lichtspielhäuser bringen. Ob dies auch für Deutschland gilt, ist indes unklar. Die vergangenen Premieren dieser Art waren hierzulande jedoch nicht im deutschen Kino verfügbar.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!