Apple veröffentlicht neue Safari Technology Preview mit weiteren Verbesserungen

Apple hat eine neue Version von Safari Technology Preview vorgelegt. Diese experimentelle Version des Browsers erlaubt den Blick auf kommende Funktionen. Safari Technology Preview kann kostenlos und ohne Registrierung parallel zu der regulären Version von Safari genutzt werden.

Apple hat eine neue Version von Safari Technology Preview für alle interessierten Nutzer veröffentlicht. Safari Technology Preview 157 kann ab sofort geladen und installiert werden.

Die neue Version von Safari Technology Preview beinhaltet Verbesserungen und Fehlerbehebungen in den Bereichen Web Inspector, CSS, Rendering, JavaScript, WebCodecs, Web API, Media, Web Animations, HTML, Accessibility, Security, Privacy und Safari Web Extensions.

Experimentelle Version von Safari gibt Eindruck von neuen Features

Die aktuelle Version von Safari Technology Preview basiert auf Safari 16, der in macOS Ventura enthalten ist. Nutzer, die das Update auf macOS Ventura bis jetzt vermieden haben, können sich so ein Bild von Safari in der neuen Version machen.

Apple hat die Safari Technology Preview im Jahr 2016 eingeführt und gibt seitdem stets neue Versionen dieses experimentellen Browsers frei. Die Technology Preview kann ohne eine Registrierung und kostenlos genutzt werden. Sie wird zudem parallel zur regulären Version von Safari installiert und ersetzt diese nicht. Hier bei Apple lässt sich die Preview laden und installieren.

