Apples Designteam hat es seit Ausscheiden von Jony Ive offenbar schwer: Von der Unternehmensspitze geht ein zunehmender Druck aus, andere Schwerpunkte zu setzen, beschreiben anonyme Quellen bei Apple die Entwicklung der letzten Jahre. Dies scheint verschiedene Fachkräfte zum Wechsel des Arbeitgebers zu motivieren.

Bei Apples als Designer zu arbeiten, ist nicht einfacher geworden, seit Jony Ive das Unternehmen verlassen hat, das berichteten anonyme Quellen dem Reporter Mark Gurman von der Agentur Bloomberg. Apple scheint verschiedene führende Kräfte verlassen zu haben, seit Jony Ive sich selbstständig gemacht hat.

Viele scheinen in dessen neues Studio LoveFrom gewechselt zu sein, heißt es. Mindestens 15 leitende Designer sollen Apple seit 2015 verlassen haben, als Jony Ive in Teilzeit ging. Ihm wurde damals nachgesagt, sich zurückgezogen zu haben, weil man ihm nicht mehr den Spielraum ließ, den er sich vorstellte.

Apple setzt andere Schwerpunkte

Allgemein beschreiben die Mitarbeiter seit des Weggangs von Ive eine schwierigere Arbeitsumgebung. Es werde sich häufiger von außen in die Arbeit eingemischt. Generell scheine Apple andere Prioritäten als vornehmlich das Design zu setzen, etwa Kosten. Damit kann allerdings nicht die Herstellung kostengünstigerer Produkte gemeint sein.

Doch der Exodus setzt sich offenbar fort: Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Apples leitende Industriedesignerin Evans Hankey das Unternehmen verlässt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Evans e und Apple erklärten, sie werde im kommenden Jahr noch so lange im Unternehmen bleiben, bis ein Nachfolger sich eingearbeitet hat. Bis jetzt ist aber noch nicht klar, wer als Nachfolger in Frage kommen könnte.

