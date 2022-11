Home Apps Halide veröffentlicht Version 2.10: Das ist neu

Apple ist bestrebt darin, die Kamera in seinem iPhone jedes Jahr zu verbessern. Gleichzeitig ist die eigene Kamera-App nach wie vor beschränkt, wesentliche Einstellungen lassen sich noch immer nicht manuell ändern. Das ist kein Problem, der iOS App Store quillt über vor Drittanbieter-Apps. Eine davon ist Halide und hier gibt es ein wichtiges Update.

Halide in Version 2.10

Apple setzt im iPhone 14 Pro und 145 Pro Max erstmals einen Sensor mit 48 MP ein. Diesen nutzt Apple dank dem hauseigenen Pixel Binning für einen zweifachen „optischen“ Zoom. Optisch steht deshalb in Klammern, weil Apple dafür auf Cropping setzt und es so eigentlich ein digitaler Zoom ist. Diese Funktion steht in Halide nun ebenfalls zur Verfügung. Anbei einmal die Release-Notes aus dem iOS Store:

Bereit für unsere Nahaufnahme

Wir freuen uns, Ihnen heute Halide 2.10 vorstellen zu können, das unseren iPhone 14 Pro-Benutzern einen intelligenten 2×-Zoom, Updates für den Tiefenmodus (Fokus-Peaking!) sowie Geschwindigkeitsverbesserungen und Korrekturen bietet. Halide 2.10 knüpft nahtlos an Halide 2.9 an, das Ihre Lieblingskamera-App mit Unterstützung für 48-Megapixel-Aufnahmen, 12-MP-Binned-Aufnahmen, 48-Megapixel-HEIC-Aufnahmen und vielem mehr zu neuen Höhen geführt hat!

Was ist neu:

48/12MP PRORAW – Nehmen Sie mit dem iPhone 14 Pro 48 oder 12 Megapixel in ProRAW auf, auch mit manuellen Einstellungen!

Mit diesem Update können Sie direkt in Halide mit maximaler Qualität oder mit geringerem Verarbeitungsgrad ProRAW aufnehmen. Nehmen Sie Fotos mit voller manueller Kontrolle auf, einschließlich 10 oder 12 Bit für kleinere Dateigrößen. Hinweis: Natives RAW ist nicht in 48 MP verfügbar, sondern nur in 12 MP.

8/12MP-SCHNELLUMSCHALTUNG – Schalten Sie mit einem langen Druck auf die Formatauswahl schnell zwischen 48- und 12-MP-Aufnahmen um!

Sie möchten nicht immer die lange Aufnahmezeit, die großen Dateigrößen und das Rauschen einer 48-MP-Datei. Mit Halide können Sie auf dem iPhone 14 Pro schnell von 48- auf 12-MP-Aufnahmen umschalten und so mit einem Fingertipp die Kontrolle übernehmen.

48MP HEIC/JPG AUFNAHME – Nutzen Sie die Vorteile des riesigen neuen, detailreichen 48-Megapixel-Sensors, indem Sie verarbeitete 48-MP-Bilder aufnehmen, je nach Ihren Einstellungen direkt im HEIC- oder JPG-Format. Diese Dateien sind nur 1/25 der Größe einer 48-MP-ProRAW-Datei und lassen sich 2,5 Mal schneller aufnehmen, wobei die unglaubliche Detailgenauigkeit erhalten bleibt.

Manueller Fokus in der Tiefenaufnahme – Das ist richtig: Wir bringen den manuellen Fokus zu Depth Capture. Der manuelle Fokus ist jetzt bei den neuen Frontkameras des iPhone 14 und iPhone 14 Pro aktiviert und ermöglicht eine exakte manuelle Fokussierung. Wir haben den Tiefenmodus so erweitert, dass er jetzt zusätzlich zur Tiefenschärfe auch den manuellen Fokus auf allen iPhones ermöglicht, die ihn unterstützen! Wow. Das ist ein verrückter Effekt, und wir hoffen, Sie haben viel Spaß damit.

Ebenfalls neu

Weitere Verbesserungen bei der Bildrettung – Vor zukünftigen iOS-Updates es vorkommen, dass Sie die Bildrettung noch benötigen,m wenn iOS Bilder nicht in ihrer Fotomediathek speichern kann. Dieser Fehler wird bald behoben sein

Updates für unsere fantastischen neuen Widgets für den Sperrbildschirm, mit denen Sie Halide von Ihrem Sperrbildschirm aus nutzen können

So kommt ihr an das Update

Das Update lässt sich über den App Store kostenfrei laden, die Entwickler haben das Preismodell allerdings umgestellt. Man hat nun die Wahl zwischen einem Jahresabo zum Preis von 12,99 Euro oder der Lifetime-Lizenz zum Preis von knapp 54 Euro. Den Einmalpreis erachten wir als reichlich überzogen, den Abo-Preis empfinden wir hingegen als gerechtfertigt.

