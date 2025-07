Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Peter kommt später“ für 1,99 Euro mitnehmen

Netflix startete den Juli mit einer lang erwarteten Fortsetzung, zudem gastiert die Formel 1 in Silverstone und dann wären da noch die Klub-WM in den USA und Wimbledon. Wer dem wenig abgewinnen kann, findet vielleicht bei einem Buch Entspannung und da kommt Apples neues E-Book ins Spiel.

Das E-Book der Woche

Frühling in Glaubenthal – Da wird nicht nur der Spargel gestochen …

Wie froh wäre die alte Huber, wenn jemand käme und erklärte: »April, April! Alles nur ein Scherz!« Aber stattdessen wird es wieder bitterernst im sonst so beschaulichen Glaubenthal. Ein Mörder treibt sein Unwesen, und das Beuteschema scheint klar: je älter, desto besser. Kurz vor ihrem 75. Geburtstag ist das keine gute Nachricht für die Huberin. Folglich krempelt sie die Ärmel hoch und nimmt die Sache selbst in die Hand. Mit dabei: der fesche Bäckermeister Peter. Was Hannelore gar nicht so lieb ist, denn der »hübsche Pezi« war ihr nie so ganz geheuer ….

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

