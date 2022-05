Home Daybreak Apple Das iPhone trotzt allen Krisen | der HomePod spielt wieder Musik | Epic feiert das Metaverse – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Denjenigen, die sich das verlängerte Wochenende gut gehen lassen, wünsche ich einen ganz besonders gemütlichen Morgen – und allen anderen natürlich auch. Die Weltwirtschaft laboriert aktuell unter zahlreichen durchaus schweren Krisen. Apple vermag das allerdings nicht niederzurdrücken, schätzt man im Unternehmen zumindest. Es werden für 2022 so viele iPhones geordert, wie im vergangenen Jahr. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das iPhone wird sich 2022 ebenso gut verkaufen, wie im vergangenen Jahr, damit rechnet Apple aktuell zumindest. Entsprechend hat man auch die selbe Menge an Einheiten bei den Fertigern bestellt, obgleich es bei den Konsumenten, wie auch in der Lieferkette aktuell an allen Ecken und Enden knirscht, hier dazu mehr.

Ist Meta der natürliche Verbündete Epics?

Das ist tatsächlich etwas schrill: Der CEO des Spiele-Publishers Epic ist schon lange auf einem Kreuzzug gegen Apple. Grund der Abneigung ist die 30%-Provision, die Apple von allen größeren Entwicklern im App Store verlangt. Ausgerechnet Meta sieht Epic nun als leuchtendes Beispiel dafür, wie es besser laufen kann – Meta, das sich mal schlanke 50% der Entwicklererlöse im Metaverse einstecken willl. Nun, bei aller berechtigten Verärgerung über Apples Geschäftsmodell, es gibt sicher weniger eindrucksvolle Möglichkeiten, seine eigene Glaubwürdigkeit zu unterhöhlen, hier dazu mehr.

Der HomePod spielt endlich wieder vernünftig Musik

Das war ein Bug, der offenbar vielen HomePod-Nutzern Nerven gekostet hat: Die Musikwiedergabe wurde nach wenigen Sekunden unterbrochen. Ein Update soll dieses Ärgernis nun beseitigen, dazu hier weitere Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das iPhone 14 Pro soll neuerlich in einer knalligen Farbe kommen: Lila steht angeblich in Aussicht, ein Video zeigt, wie das aussehen könnte.

Anker bringt einen neuen Hub.

Der Zubehörhersteller Anker hat einen neuen USB-C-Hub ins Sortiment aufgenommen. Was der kann, lest ihr hier.

Apple wickelt den iPod Touch final ab.

Der iPod Touch wurde bereits von Apple abgekündigt, nun wurden auch die entsprechenden Produktseiten offline genommen, wenigstens in Deutschland.

Kommt das iPhone 14 zu spät?

Einige Einschätzungen gehen davon aus. Grund sind die anhaltenden Lockdowns in China, hier dazu weitere Infos.

Und ich darf euch noch auf unseren jüngsten Apfelplausch von gestern Abend hinweisen, sozusagen als Hörtipp fürs Wochenende.

Macht es gut!

