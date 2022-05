Home iPhone Bloomberg: Apple rechnet trotz vieler Krisen mit konstant starken iPhone-Verkäufen

Apple möchte in diesem Jahr in etwa so viele iPhones verkaufen wie 2021, das Unternehmen hat die Lieferkette entsprechend instruiert. Die Pläne sind ambitioniert, da der Gesamtmarkt derzeit unter eher schwachen Vorzeichen steht.

Apple plant bei seinen iPhone-Verkäufen für 2022 in etwa in ähnlichen Größenordnungen wie im vergangenen Jahr. Das Unternehmen hat die Zulieferer instruiert, rund 220 Millionen Einheiten zu montieren, wie die Agentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, die namentlich nicht genannt werden wollen.

Die Prognosen von Analysten gehen bei den iPhone-Verkäufen unterdessen für das laufende Jahr eher in die Richtung von 240 Millionen Einheiten, während der Gesamtmarkt 2022 um rund 2% schrumpfen könnte.

Gleichbleibende Absatzzahlen trotz vielfältiger Probleme

Derzeit hat der Absatzmarkt, wie auch die Industrieproduktion mit vielfältigen Problemen zu kämpfen. Die Konsumenten ächzen unter einer Inflation, die die meisten Schlüsselmärkte in einer Jahrzehnte nicht erlebten Wucht ergriffen hat und überdenken vielfach ihre Kaufentscheidungen, unterdessen klemmt es auch bei der Produktion gewaltig. Die chinesische Zulieferindustrie kann an vielen wichtigen Standorten nicht planmäßig produzieren, Grund dafür ist der harte Lockdown der chinesischen Behörden.

Die Folgen beginnen jetzt womöglich auch die Produktion des iPhone 14 zu treffen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Wenigstens eins der vier erwarteten Modelle soll sich deutlich hinter dem Zeitplan befinden. Ob Apple seine ehrgeizigen Ambitionen vor diesem Hintergrund dennoch realisieren kann, bleibt abzuwarten, das Unternehmen rechnet für das laufende Quartal etwa mit bis zu acht Milliarden Dollar entgangener Umsätze aufgrund der Corona-Problematik.

