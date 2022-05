Home iPhone Wegen Lockdown: Kommt das iPhone 14 zu spät?

Apple wird mehr und mehr in den Strudel der Corona-Lockdowns in China hineingezogen. Nun ist offenbar auch die Produktion des iPhone 14 davon betroffen. Wenigstens ein Modell soll deutlich hinter den Zeitplan für die Massenfertigung zurückgefallen sein.

Es ist noch einige Zeit bis zur Einführung des iPhone 14, die wie üblich im Herbst erwartet wird, doch für die Fertiger und Apple steht die heiße Phase der Produkteinführung kurz bevor. Im Sommer läuft jeweils die Massenproduktion der neuen Modelle an, die Monate zuvor sind angefüllt mit letzten Validierenden und kleineren Testproduktionen. Und die jüngsten Unregelmäßigkeiten in China haben in diesem Jahr offenbar kräftig Sand in dieses eng getaktete Getriebe rieseln lassen, wie aktuell aus Berichten japanischer Wirtschaftsmedien hervorging.

Kommt das iPhone 14 zu spät?

So soll sich derzeit die Planung für wenigstens eins der erwarteten neuen Modelle des iPhone 14 deutlich hinter dem Zeitplan befinden, heißt es. Drei Wochen liege man hinter dem initialen Plan zurück. Grund dafür seien die weitreichenden Lockdowns in der Metropolregion Shanghai, wo im März alle Industriestandorte faktisch still gelegt worden waren.

Der Lockdown dort beunruhigt aktuell weite Teile der in China produzierenden westlichen Wirtschaft. Bei Apple macht er sich aktuell durch eine deutliche Verknappung beim MacBook Pro 2021 bemerkbar, Apfelpage.de berichtete. Dessen Fertiger Quanta Computer kann aktuell in Shanghai nicht produzieren und versucht, dies nun durch eine Verlagerung der Produktionsprozesse in andere, nicht betroffene Standorte zu kompensieren, doch das braucht Zeit. für das iPhone besteht diese Option nur in eingeschränktem Ausmaß, die riesigen Fabriken von Foxconn mit teils bis zu 200.000 Mitarbeiter können nicht ersetzt werden.

