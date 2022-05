Home iPhone Video: iPhone 14 Pro in Lila soll kommen

Das iPhone 14 Pro könnte abermals in einer bunten Farbe kommen: Ein Modell in Lila war schon zuvor im Gespräch. Nun zeigt ein neues Video, wie so etwas aussehen könnte.

Apple wird das iPhone 14 womöglich wieder in einer neuen, exotischeren Farbe auf den Markt bringen. Es soll eine Version in Lila in der Planung sein.

Der Grafiker Ian Zelbo hat nun einige Zeichnungen mit dem bekannten Vollzeitleaker Jon Prosser geteilt. Diese verschaffen eine Orientierung, wie ein iPhone 14 Pro in Lila aussehen könnte.

Kompakteres Modell mit riesigem Kamerahügel

Das iPhone 14 Pro soll den letzten Prognosen aus der Gerüchteküche nach ein wenig kompakter daher kommen, allerdings schwerer und etwas dicker ausfallen als das aktuelle Modell.

Unangenehm ist zudem auch, dass der Kamerahügel des neuen iPhone 14 Pro noch einmal an Größe und Wichtigkeit zulegen soll, Apfelpage.de berichtete. Geschuldet ist diese Änderung Analysten nach dem neuen 48 Megapixel-Objektiv, das im iPhone 14 Pro stecken und dessen Foto-Fähigkeiten auf ein neues Level heben soll.

Die größte Auffälligkeit auf der Front ist wohl der erwartete Wegfall der Notch, die einem Pill + Hole-Design weichen soll. Das günstigere iPhone 14 wird dagegen wohl keine größeren Neuerungen am Design mitbringen. Alle neuen Modelle werden wieder im Herbst erscheinen, wie pünktlich sie starten werden, ist aktuell allerdings noch nicht klar.

Was haltet ihr vom möglichen Lila-iPhone 14 Pro?

